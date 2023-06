Protesta antifeixista per l'entrada de Vox a Sant Cugat

🔴 Crits i improperis contra la presa de possesió dels dos nous regidors de Vox



És la primera vegada que l'extrema dreta entra a l'Ajuntament de #SantCugat



a les portes de l'Ajuntament per l'al ple municipal per primera vegada a la història. I és que prop dede diversos col·lectius populars s'han aplegat aquest dissabte davant del consistori vallesà percontra ladels dos regidors d'extrema dretaDurant el seu nomenament, els manifestants hancontra els dos càrrecs electes des de fora del consistori. Uns retrets que, puntualment, també s'han dirigit als retornats regidors delPosteriorment, els activistes han volgut accedir a l'-l'àrea reservada a l'interior de l'administració local per seguir la retransmissió del ple d'investidura-, però elels ha condicionat per "ordres superiors" a fer-ho senseEn un parell d'ocasions, la presidenta de la Mesa d'Edat,i el nou alcalde , han demanatperdavant d'activistes que han interromput el ple aixecant cartells amb el missatge: ""., el màxim moment de tensió s'ha produït justament quan un altre veí, també assegut entre el públic, els ha pres de les mans aquests cartells i els ha estripat.", s'ha pogut llegir imprès en la gran pancarta de rebuig secundada per diversos col·lectius de la ciutat. A través d'un manifest, els col·lectius antifeixistes han insistit que resulta "que idees que van en contra del respecte i dels drets humans tinguin representació en un consistori".Cal recordar quede cara a aquest nou mandat 2023-27.