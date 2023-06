D’altra banda, el dia 9 de juliol a les 12 hores, es farà la jornada "Mulla’t per l’esclerosi" on es podrà participar en el repte “neda per l’esclerosi” entre d’altres activitats.

Cursets de natació temporada 2023

1r torn: De dilluns 3 de juliol a divendres 14 de juliol de 2023

2n torn: De dilluns 17 de juliol a divendres 28 de juliol de 2023

3r torn: De dilluns 31 de juliol a divendres 11 d’agost de 2023

4t torn: De dilluns 14 d’agost a divendres 25 d’agost de 2023

L'i laja són els protagonistes indiscutibles dels últims dies. I per aquest motiu, cal recordar que el pròximcomença ladeli de. Els complexos restaran oberts fins al 3 de setembre i, per tant, cobriran tot el període de les vacances escolars.Durant els mesos de juny i juliol, les piscines estaran obertes d'11 h a 20 h els dies d'entre setmana i d'11 h a 19.30 h els caps de setmana i festiu. Ja per l'agost i setembre, l'horari passarà a ser d'11 h a 19.30 h els dies d'entre setmana i d'11 h a 19 h els caps de setmana i festius.Pel que fa a leses mantindrà el sistema online i respecte a l'de natació (aiguagim, entrenaments personals, casals i campus d'estiu), pots consultar tota laa través d' aquest enllaç Com ja és habitual, en, l'entrada a les piscines seràper a tots els santcugatencs.