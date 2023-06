Per què el 21è Premi de Poesia a la memòria de Gabriel Ferrater ha quedat desert?

El jurat delha decidit deixar eli sense guanyador en aquesta. Format per, aquest ha considerat que cap de les obres presentades en aquesta edició assolia el nivell per endur-se el premi.Dels, no n’hi ha cap, al seu criteri, que tingui laper a guanyar un premi de la trajectòria del certamen. "Ens hauria agradat molt poder donar el premi, com cada any. Però al final hem hagut de triar entre donar-lo a, premiant l'original que ens resultés menys insatisfactori, o declarar-lo desert, i ens hem inclinat pel desert", ha llegit Cornudella sobre el"Ho hem llegit tot amb tota l'atenció de què hem sigut capaços, i és clar que hem trobat poemes bons o hem coincidit a considerar que alguna proposta podria arribar a ser interessant. Però el premi l'ha de guanyar un bon llibre de poemes, no un parell de poemes bons envoltats d'altres poemes per fer gruix, ni una suma de parts desiguals que no acaben d'encaixar", ha continuat. "Al jurat som cinc, i entre tots. L'opció de l'original menys frustrant hauria sigut contrària a la trajectòria del premi, que té un historial llarg de bons llibres guanyadors, i hem cregut que a la llarga ens hauria fet un", ha sentenciat Cornudella.El Premi de Poesia Sant Cugat a la memòria de Gabriel Ferrater és un dels, i té un alt nivell de participants, que provenen d’arreu dels territoris en llengua catalana. Es premia una única obra, amb 10.000 euros (9.000 del premi i 1.000 pels drets d’autor de la primera edició), una escultura de l’artista santcugatenc Pep Codó i la publicació del llibre a Edicions 62.2002. Marc Romera i Roca: La pau del cranc2003. Yannick Garcia Porres: De dalt i de baix2004. Enric Virgili Carbonell: Mamut2005. Antoni Ibàñez i Ros: Una certa penombra2006. Dolors Miquel i Abellà: Missa pagesa2007. Albert Roig: A l’encesaFinalista premiat: Josep Domènech Ponsatí: Apropiacions degudes i cia2008. Declarat desert2009. Albert Balasch: La caça de l’home2010. Adrià Targa i Ramos: Boques en calma2011. Jaume Subirana: Una pedra sura2012. Anna García i Garay: Els mots encreuats2013. Manel Ollé: Bratislava o Bucarest2014. Josep Domènech i Ponsatí: El Càcol2015. Eva Baltasar: Animals d’hivern2017. Joan Puigdefàbrega: Deshora2018. Miquel Àngel Llauger: Fourmillante2019. Francesc J. Gómez: A l’enforcall2020. Andreu Gomila: Felanitx 2021: Carles Dasch: Vent a la mà2022: Carles Rebassa. El Caire Formentera