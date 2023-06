S'ajorna una setmana el desallotjament del Bloc l'Escaleta

🔴 EN DIRECTE | Així han rebut els manifestants a la comitiva judicial que ha arribat al carrer de les Escaletes acompanyada de dues patrulles dels Mossos #SantCugat



📹 @SergiBaixasColo https://t.co/17ZExKuxF0 pic.twitter.com/oEC10mlDUR — NacióSantCugat (@NacioSantCugat) June 15, 2023

La història del Bloc l'Escaleta

Una. Aquest és elque han aconseguit esgarrapar les activistes davant l'que s'havia emès aquest matí contra els joves okupes del. Dijous vinent, la propietat i la comitiva judicial, acompanyats del desplegament policial pertinent, han asseverat quede totes totes.Així doncs, al carrer de les Escaletes del centre deavui s'ha celebrat una "" entre el veïnat -que majoritàriament dona suport als okupes- i laque han respost a la convocatòria delper. El regidor de la CUP,, també hi era.En declaracions als mitjans, la portaveu del Sindicatrelatava que han intentat aconseguir que el desallotjamentfins que els joves trobessin unaa la ciutat. Els nous propietaris, però, s'hi ha "".I és que "." recentment va adquirir l'habitatge de les mans de la-conegut popularment com el "banc dolent"-, i ràpidament va encetar els tràmits a través de la. "", ha exposat Bota denunciant l'que pateix la ciutadania davant d'un mercat immobiliari que imposa uns preus abusius i especuladors davant d'un dret fonamental.Durant aquest temps, els inquilins també han assegurat que durant els darrers mesos han rebut, se'ls haen diverses ocasions i han viscut intents deCal recordar que l'okupació de bloc es va produir fa més de, quan un grup de "fills de Sant Cugat" van optar per "" un bloc de pisosi que es trobava en un estat "deplorable". Des d'aleshores, els okupes hanl'espai donant resposta habitacional aUn habitacle que, a més a més, actualment acull unals baixos. I és que a dia d'avui, l'edifici també serveix de, que recicla menjar en desús dels menjadors escolars i comerços de forma gratuïta per qui ho vulgui, i del. També acull una llibreria autogestionada i a l'interior s'hi organitzen mercats d'intercanvi i diverses activitats populars.Aquesta particularitat ha provocat que lade l'entorn s'hagii, aquest matí, també es concentressin a les portes del Bloc per evitar l'execució del desallotjament. "", es recollia en un comunicat que van llegir fa dos dies.