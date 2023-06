El PP verbalitza una llista de deures a Junts pels 50 primers dies de govern

Equipaments:

- Jutjats de Primera Instància- Quart Centre d'Atenció Primària (CAP)- La residència per a la gent gran- L'escola de La Mirada- La comissaria de barris de Valldoreix- La construcció d'un gran pavelló (amb capacitat per a més de 3.000 persones)- Un pavelló per la gimnàstica rítmica- La remodelació de les pistes de Sant Francesc- La contractació d'una Auditoria econòmica externa- Rebaixar impostos- Augment de recursos i de nombre d'agents de la Policia Local- Reclamar més efectius al cos de Mossos d'Esquadra- Obrir una oficina d'atenció i assessorament als afectats per les okupacions- Augmentar la vigilància policial als barris- Prendre mesures urgents per agilitzar el trànsit al centre de la ciutat- Revisar el projecte de carrils bici i eliminar el del carrer Francesc de Moragas i de l'avinguda Rius i Taulet.- Pla de manteniment de carrers i voreres- Pla de manteniment de zones verdes i jardins- Exigir un servei d'urgències pediàtriques al CAP del Turó de Can Mates- Reclamar el concert de l'Hospital General de Catalunya mentre no es disposi d'un hospital de referència a Sant Cugat- Millorar el servei d'urgències durant els caps de setmana.- Paralitzar el projecte Ragull Centre- Millorar la gestió de l'aigua- Agilitzar les llicències d'obres- Protegir el barri de Sol i Aire