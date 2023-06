«33 dies»: Atresmedia estrenarà una sèrie sobre Brito i Picatoste, els dos assassins detinguts a Collserola

" és el títol de laque estrenaràsobre elsdetinguts la nit del 16 de novembre de 2001 enmig de Collserola,. Una producció creada pel periodista català del programa d'èxit "",, i que també comptarà amb la col·laboració de True Crime Factory, Lasor Media i Goroka.Cal recordar que Brito i Picatoste són aquells dos presos que vanl'octubre del 2001 del Centre Penitenciari de Ponent de Lleida deixant unque va trasbalsar tot un país.Després decontra agents dels, se'ls va perdre la pista. Els dies anaven passant sense novetats i els diferents cossos policials de l'estat, sota la lupa d'una, conduïen una complicada investigació. Finalment, al cap de gairebé un mes de silenci, la policia catalana va aconseguir acotar la ubicació dels fugitius a laAmb més d'undesplegats sota el dispositiu de cerca i captura, els escàpols van acabar sent detinguts a la. Malgrat tot, el cos no va arribar a temps d'evitar un altre episodi tràgic que els delinqüents havien comès feia només tres dies, quan vanen aturar un cotxe a la carretera de Cerdanyola per canviar d'amagatall.