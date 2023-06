La Flama del Canigó tornarà a cremar amb força des de Sant Cugat

Flama del Canigó de Sant Cugat. Foto: Aj. Sant Cugat

Programa del 23 de juny

Un any més, lael pròxim. Enguany, la ciutat celebrarà laamb un programa replet d'activitats organitzat per Òmnium queLa festa donarà el tret de sortida a les 19.30 h amb laper part de lesque s'encetaran a la plaça de Doctor Galtés i Millet i a l'avinguda de Cerdanyola després de rebre el foc de les mans de laque l'acostaran des de Sant Quirze fins al centre del municipi en bici, passant prèviament per Rubí i l'EMD de Valldoreix.Tot seguit, gràcies a la col·laboració de les entitats de la cultura popular local, l'-per celebrar el nomenament de Sant Cugat com a Capital de la Sardana - dirigiràfins a la plaça d'Octavià -davant del Monestir- per gaudir de diversosper part deli l'abans d'introduir la flama a l'interior del peveter i encendre la foguera a les 21 h. Eld'enguany ha estat escrit per l'exconseller exiliatCom ad'enguany es repartiranentre els assistents -retirades de l'àmbit de Torre Negra de Collserola per la Brigada Municipal- perquè puguin ser cremades a la foguera.Tot seguit, començarà elque requerirà reserva prèvia de la taula . A les 23 h donarà el tret de sortida a lasota el ritme de l'i la música punxada de19.30 h – Inici de les cercaviles amb canyes per a la foguera. 1. Inici a l’Av. Cerdanyola amb Av. Torreblanca. 2. Inici carrer Santa Maria amb pl. Dr. Galtés.20.00 h – Rebuda de la Flama del Canigó amb el Ball d’homenatge i lectura del manifest20.30 h – L’Entitat Sardanista dona inici a la festa de Sant Joan. Actuacions de cultura popular: Bastoners, Geganters, Caparrots i Diables.21.00 h – Encesa de la foguera de Sant Joan amb els Diables21.30 h – Sopar de carmanyola23.00 h – Orquestra Sixtus02.00 h – Música punxada: PD PEX04.00 h – Fi de Festa**Prèviament, el 22 de juny, la plaça de l'OM acollirà diverses activitats familiars com el taller de fanalets o la representació dibuixada del conte "La foguera, les bruixes i la flama del Canigó", escrit per la santcugatencai il·lustrat per