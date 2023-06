Boheringer inverteix 13 milions d'euros al seu «hub» de Sant Cugat

La multinacionalha anunciat aquest dimarts que, un dels més grans dels que disposa la companyia i inaugurat farà una dècada.El centre vallesà dona servei a més de, compta ambi espera incorporar-ne una trentena més al llarg d'aquest any. "Som la unitat més important per a la companyia en serveis tecnològics després del centre original d'Ingelheim a Rhein (Alemanya) i el d'Estats Units", destaca la responsable del complex santcugatenc,Entre d'altres, el centre acull la unitat de-que s'encarrega d'identificar i protegir-se els clients de possibles ciberatacs- i el departament d'. Boehringer Ingelheim compta amb dos centres tecnològics més a banda del de la localitat vallesana, a Buenos Aires (Argentina) i a Manila (Filipines).Cal assenyalar que l'anunci de la biofarmacèutica coincideix amb eld'aquest centre que, amb els nous recursos, veurà com s'amplia un 10% la plantilla aquest exercici.