Flaix Socioeconòmic de la comarca del primer trimestre del 2023 Foto: Observatori del Vallès Occidental

, igual que a, ha registrat durant el primer trimestre de 2023 unarespecte a finals de l'any passat.Així ho recull elelaborat per l'que revela que Sant Cugat va acabar el mes de març amb; un 0,0%, un -0,3% i un -0,4% en comparació a l'últim trimestre del 2022.Unaque en els'ha registrat, si fa no fa, de forma similar. I és que els treballadors assalariats sí que van augmentar un 1,2% respecte al trimestre anterior, passant de 342.785 a, però els autònoms s'han reduït un -0,4% (de 61.005 a); així com les empreses que també han caigut un -0,1%: de 25.356 a. I és que les dades únicament milloren de forma generalitzada ai aEn aquesta línia, els assalariats augmenten ende la comarca, mentre que el treball autònom va créixer o es va mantenir en, les mateixes on va augmentar o es va mantenir el nombre d'empreses. Així, les localitats amb més creixement de treballadors va ser(+10,5), seguida de(+9,2%) i(+7,9%); els municipis on més han augmentat els autònoms són(+1,8%) i Rubí (+1,3%) i el teixit empresarial va créixer de manera destacada a(+2,8%),(+2,8%) i(+2,7%).