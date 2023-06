La UAB estrena nou logo i les xarxes se'n mofen

imagina q et gradues i et foten aquest logo al títol, personalment preferiria no graduar-me https://t.co/fed0iphPKw pic.twitter.com/BB2rnpvpTk — marc🕳 (@carbassotbullit) June 13, 2023

Sóc jo o el nou logo de la UAB és semblant a més no poder al de la Junta de Andalucía? #pregunto https://t.co/GX9LTCvjqk pic.twitter.com/gDNQYAsB4R — Guillem 🚇🏳️‍🌈 (@Foskopolitano) June 13, 2023

Cómo te vas a cargar el imagotipo más reconocible de todas las universidades de Catalunya así por la cara y sin ningún homenaje ni elemento recordable en la nueva imagen. https://t.co/IO13Rn8Pu3 — Monty (@ralphdesig) June 13, 2023

Història de la UAB i els logotips oficials

De cop i volta, laha estrenat aquest dimarts un. El centre universitari de Bellaterra ha canviat d'imatge per un disseny que "UAB i, per tant, referma el compromís de la Universitat amb l’accessibilitat", apunten en un comunicat. Tot plegat, amb la voluntat dedel centre d'una maneraarreu del món.Així doncs, desgranen que elde la nova tipografia representarà el nou "" del campus; a través de la qual, asseveren, s’ha fet un treball específic per ressaltar el dinamisme en la lletra A, convertint-ne la barra horitzontal en una diagonal per "".Així doncs, a banda de deixar de fer servir l'A de color bronze que ha representat la UAB els darrers 30 anys, també s'abandona laHelvetica Neue per una Telegraf, que aporta un "" a la marca.No obstant l'explicació, les xarxes, poc convençudes, s'han mofat del canvi. Diversos usuaris han carregat contra lade la nova imatge tot rient-se de l'disseny gràfic presentat que s'assimila a la imatge de la Junta d'Andalusia.La UAB estrena el tercer logotip des de la seva obertura l'any 1968. El primer era un disseny heràldic basat en l’escut de Barcelona, creat a partir d’un baix relleu obra de l’escultor Josep M. Subirachs, amb les quatre barres i la creu de Sant Jordi. El 1988 es va crear el logotip que, amb variacions successives, ha representat la UAB fins avui, amb un disseny realitzat per l’estudi Morillas. El logotip que ara s’estrena és disseny de l’agència Mètode Design.