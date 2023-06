Acciona Energia compra l'empresa santcugatenca Solideo

ha informat aquest dilluns sobre l'd'una participació majoritària a, una empresa amb seu a Sant Cugat dedicada a projectes d'com ara la construcció de plaques solars i bateries per a l'emmagatzematge elèctric, punts de recàrrega per a vehicles sostenibles i sistemes de climatització per aerotèrmia.Segons ha ressaltat Acciona, que no ha concretat l'import de la compra, es contempla un pla de negoci que inclourà la posada en marxa de nous segments com ara la generació distribuïda, la creació de comunitats solars o la comercialització d'energia. Solideo va néixer fa tres anys, però ostenta avui una posició de lideratge a Catalunya en autoconsum elèctric amb unai unaEn aquesta línia, el pla estratègic de futur per Solideo es fonamenta a continuar la sevaper aconseguir una cobertura a tot el territori de l'Estat. "La integració del negoci de Solideo aporta a Acciona Energia accés al negoci domèstic i pimes, amb sinergies importants amb diferents divisions de negocis del grup", ha remarcat la multinacional que cotitza a l'Ibex 35.