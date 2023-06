Pere Soler dimiteix com a primer secretari del PSC de Sant Cugat

Qui agafarà ara les regnes del PSC?

. Si fa dues setmanes era l'alcaldessaqui feia un pas al costat -malgrat que durant els darrers dies s'ha postulat per ser diputada al Congrés espanyol pel 23-J- ; avui ha estat el torn del primer tinent d'alcalde en funcions i portaveu socialista,, després de 12 anys immers en la política municipal.", ha encetat Soler en una roda de premsa convocada a la sala de plens. "", ha confessat davant la voluntat personal -presa des de la nit del 28-M- de poder promoure una "" cap a nous lideratges al llarg dels propers mesos.Un anhel que no es farà realitat davant les-tant de la comitiva nacional com de l'assemblea local- que han fet insostenible que Soler es mantingués al capdavant de la secció local del PSC després d'uns comicis on s'han(-20% de l'electorat respecte a l'any 2019) ique contribueix a la impossibilitat de poder conjurar un nou executiu progressista que regala l'alcaldia a Junts -formació que obté els mateixos regidors que farà quatre anys-. Tot plegat, emmarcat en un sotrac transversal experimentat entre tots els partits d'esquerres que neix d'un evidenta la gestió del govern tripartit (ERC-PSC-CUP) apuntalat per una elevada abstenció. En aquesta línia, Soler ha reconegut quei el partit prefereix optar per "".Pel que fa al seu llegat, l'exprimer secretari assenyala que el grup municipal socialista haurà de "" sobre el seu futur i treballar de valent perquè "". En aquesta línia, i com aals seus companys de partit, ha suggerit que caldria fer una clarai, per tant, emplaçant als actuals regidors socialistes a "" aque encara no hagin passat pel consistori.Finalment, Soler s'ha mostratdurant el seu pas per la política local, tant des del govern com des de l'oposició, i d'haver aconseguitdurant les hores més baixes del partit, tot recordant els "" que quasi els fan desaparèixer de l'Ajuntament amb un únic regidor. Tanmateix, ha manifestat sentir-se satisfet d'haver aconseguit tirar endavant unamb forces antagòniques, tot carregant contra la "manca de confiança i responsabilitat" dels partits de l'oposició (Junts i Cs), i instant a "no desconnectar-se" de la política de Valldoreix Soler ha assegurat que es mantindrà com a "" del partit i, com a conseller nacional,del PSC peren el projecte socialista a nivell de país.Elal capdavant de la secció local previsiblement serà liderat per la tinenta d'alcaldia de Promoció Econòmica,; a qui, aquest cap de setmana, l'executiva nacional del'ha posicionat com a núm. 2 per la demarcació de Barcelona a les llistes del Senat . Un càrrec a Madrid que, va assegurar, compatibilitzaria amb la tasca de portaveu i regidora a l'Ajuntament de Sant Cugat.