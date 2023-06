Un camió d'escombraries s'endú diversos pals d'electricitat a la Floresta

Imatge d'un dels pals arrossegats Foto: Cedida

El veïnat, molest

aquest dilluns al voltant de les 12 h del migdia. Un, efectuant una maniobra a l', s'ha. Continuant la seva marxa, el vehicle s'ha endut id'electricitat.Segons ha pogut saber, l'incident, d'"",, més enllà dels postos caiguts. A hores d'ara, elper precaució i l'Ajuntament s'ha posat en contacte amb la companyia elèctrica per ladels pals afectats. Alguns dels veïns de l'entorn s'han quedatD'altra banda, en declaracions a aquest mitjà, la portaveu del barri de la, ha lamentat l'accident i assevera que denunciarà els fets al pròxim ple. "Afortunadament no ha passat res, però algú s'hagués pogut matar", ha declarat avançant que es mobilitzaran de la mà de tot el veïnat per carregar contra la "desatenció" que, assegura, pateixen en aquest indret de Sant Cugat.