Junts exigeix l'expulsió del partit del president de Valldoreix, Josep Puig, per «deslleial»

Victòria ajustada

ha decidit demanar a la direcció del partit l'. Després de reunir-se en assemblea, la secció local ha constatat la "" de Puig durant les eleccions municipals delque, asseveren, va provocar laa favor del candidat de les esquerres de "Valldoreix Plural", Juanjo Cortés I és que, segons han afirmat fonts de la formació a, Puig hauria "t" la candidatura del seu relleu,, en un. A la mateixa assemblea, Puig hauria reconegut haver fet campanya en contra de la pròpia candidata de Junts per afavorir la llista d'Independents liderada per Neus José . En contraposició, en declaracions a aquest mitjà,Per la seva banda, el president de Junts a Sant Cugat,, s'adhereix a la petició de Junts per Valldoreix idesprés de també haver escoltat les polèmiques declaracions de Puig com a assistent a la trobada. "que doni suport a una altra formació que concorre als comicis", ha sentenciat.La fins ara companya d'executiu i vocal d'Economia,, ha carregat públicament per xarxes contra Puig: "L'enemic a casa. Fàstic infinit. Judes".Cortés va guanyar la presidència amb 1.282 vots mentre que Herrada quedava en segona posició amb 1.063 vots. En aquest sentit, des de Junts consideren que els 350 vots que va acabar sumant Independents, sense l'ajuda de Puig, haurien garantit la victòria de la candidata de Junts.Davant d'aquesta actuació, Junts per Valldoreix exigeix l'expulsió de Puig del partit i reclama que es prenguin les "mesures corresponents davant la gravetat dels fets".