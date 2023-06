Roben la placa d'homenatge a les víctimes de la Guerra Civil de l'Arrabassada

Acte de commemoració de les víctimes de la Guerra Civil Espanyola a la carretera de la Rabassada. Foto: Anna Mira



El Pi Bessó i la placa commemorativa

. El monument, ubicat al costat deli que es va instal·lar l'any 2020 de la mà de l'Ajuntament de Sant Cugat i de Rubí, ha estat arrencat. Segons ha avançat el TOT, cap dels consistoris en tenia constància del robatori i no descarten presentar una denúncia.Uninstal·lat enmig deper recordar un dels períodes més foscos de la història espanyola contemporània i evitar "veure'ns abocats a repetir els mateixos errors del passat".El Pi Bessó, que es troba al quilòmetre 7,9 de la carretera de l'Arrabassada, és un dels símbols de Sant Cugat. Un indret que va ser l'escenari on durant la Guerra Civil Espanyola es van afusellar desenes de veïns de Sant Cugat i Rubí com ara el rector de Sant Pere d'Octavià, el mossèn de Valldoreix, el rector de l'església de Sant Pere de Rubí, Antoni Moliner o Josep Grau, entre molts d'altres.Des d'aleshores, el Pi Bessó va esdevenir un espai de memòria de l'horror de la guerra i la intolerància. Durant la Setmana Santa de 2002, la Generalitat va tallar per error el pi mentre feia unes obres i, més tard, es plantaria un nou exemplar. Posteriorment, la placa que en el seu moment va posar l'Ajuntament de Rubí va quedar malmesa per un accident de trànsit, però fa tres anys es va restituir amb una nova placa conjunta de les dues ciutats.