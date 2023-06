L'acció de Túnels de Barcelona per evitar un gran incendi a Collserola

Projecte pioner a Europa

, filial d'Autopistas, s'ha acollit al projecte europeu "" per. Davant de la voluntat de protegir l'entorn natural en un, la concessionària que gestiona els túnels de Vallvidrera ha actuat sobre el-ambdós entorns situats a l'interior del terme municipal de Sant Cugat-.Les tasques realitzades han girat al voltant de la retirada parcial i selectiva d'arbres i sotabosc per-especialment aquella fàcilment inflamable-; l'eliminació de competència als arbres més vitals per tal d'i millorar-ne la seva resistència en cas d'incendis; ide l'espai. Així, s'ha aconseguit netejar dos punts estratègics i prioritaris perentre carenes."L'actual situació deque viu el país fomenta les condicions idònies perquè augmenti el risc d’incendis en els boscos mediterranis, que són els més perjudicats per les. És per això que volem ser part d’aquest projecte que contribueix a la seva prevenció, augmentant la resistència de la massa forestal de Collserola", ha reivindicat el director d'operacions de Túnels Barcelona i Cadí,El projecte europeu "Life Climark", s’inicia a Catalunya seleccionant 40 hectàrees repartides en 5 rodals de 3 municipis i té com a objectius la millora i el manteniment de la capacitat mitigadora dels boscos de l'Europa mediterrània a través del disseny d’un mercat local de crèdits climàtics com a eina per a incentivar la gestió forestal multifuncional.Cadascun dels crèdits, amb un valor de 3.445 euros, equival a una hectàrea de paisatge resilient. En el cas del Parc Natural de Collserola, també s’estan duent a terme actuacions a altres municipis a part de Sant Cugat, com Cerdanyola del Vallès i Sant Feliu de Llobregat amb la coordinació del Centre de la Propietat Forestal i amb la participació de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic.