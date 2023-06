Aquestes són les cinc pel·lícules del nou Cicle de Cinema a la Fresca de Valldoreix

Divendres 7 de juliol a les 21.45 h: "Les Distàncies" (en català)

Divendres 14 de juliol a les 21.45 h: "La meva mare és un goril·la" (en català)

Divendres 21 de juliol a les 21.45 h: "Tenor" (en castellà)

Divendres 28 de juliol a les 21.30 h: "La última película" (en castellà)

Divendres 4 d'agost a les 21.30 h: "Deliciós" (en català)

Arriba l'estiu i, per tant, torna el. Una popular iniciativa promoguda des de l'EMD que, any rere any, aconsegueix aplegar centenars de veïns de la Vila a laL'edició d'enguany comptarà amb una programació per a tots els públics deque arrencarà el 7 de juliol i finalitzarà el 4 d'agost. Cal recordar que es tracta d'unaperò amb. Totes les pel·lícules es projectaran amb subtítols. Pots consultar els pòsters i les sinopsis:

