Policlínic Torreblanca obre un segon centre mèdic a Sant Cugat

El Policlínic Torreblanca continua creixent sense aturador i ara inaugura un. Batejat com a, aquest espai s'ubica a tocar del Mercat Vell -al carrer de Can Mates, 10- per apropar elsal nucli neuràlgic de Sant Cugat."La creixent demanda de les consultes ambulatòries que rep diàriament el Policlínic Torreblanca, atenent cada setmana a, és el motiu que ha donat lloc a l’obertura d’un segon centre mèdic al municipi", expliquen fonts de gerència aamb la voluntat d'oferir "" i la "".Així doncs, l'objectiu és poder; tot disposant defonamentats en especialitats mèdiques, urgències, proves complementàries, anàlisis clíniques, servei d’estètica avançada i clínica dental.Elestarà obert de 8.30 h del matí a 20 h del vespre i atendrà tant a pacients amb mútua assistencial privada com sense.