10 anys: Hora Bruixa bufarà espelmes aquest dissabte amb una gran festa popular

🎂Aquest dissabte estem de celebració! @HoraBruixaStc compleix 10 anys de lluita feminista amb xerrades, tallers i una mica de música.



Ens veiem dissabte a la plaça del Coll pic.twitter.com/4xPEsBnVDS — Cal Temerari (@CalTemerari) June 7, 2023

El col·lectiu feminista i revolucionaribufarà dos números per primera vegada aquest. Amb una gran festa a la, les activistes celebraran els seus primersde vida amb diverses propostes per a tots els públics al llarg de la jornada.Amb, l'objectiu de l'entitat feminista és "" entre el veïnat de Sant Cugat amb la voluntat dede les puntuals efemèrides pel Dia Internacional de les Dones (8 de març) o el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones (25 de novembre).Pots consultar el programa, aquí: