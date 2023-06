Mireia Ingla busca incorporar‑se a les llistes d'ERC al Congrés dels Diputats

Hi som perquè volem ser útils a la gent i a la causa independentista. Per això @gabrielrufian sempre posa aquests dos objectius al centre de les decisions d’@Esquerra_ERC a Madrid!! 💪 https://t.co/aJzjW8liHZ — Mireia Ingla 🎗 (@mireiaingla) June 8, 2023

s'emplaça a esdevenir la futura diputada d'després de les. Segons ha pogut confirmar, l'alcaldessa en funcions de Sant Cugat -fins al 17 de juny- està recollintper acompanyar al portaveu i diputat. Un moviment que es produeix després de laque, per una banda, va implicar la pèrdua de més del 45% dels vots republicans respecte a fa quatre anys i, per l'altra, la impossibilitat de configurar un nou govern progressista al capdavant d'un Ajuntament que serà recuperat per Junts Per aquest mateix motiu, fa una setmana Ingla va anunciar que "renunciava" a la seva acta de regidora de cara al proper mandat i decidia tancar una etapa a la política local . Tot plegat, proclamant el seu relleu a les mans de l'exsenador-el número 2 de la llista local-. Tal com ha avançat Cugat Mèdia, la santcugatenca busca ser nomenada a través de l'i el pròxim dilluns 12 de juny se sabrà si ha sortit escollida des de la militància del territori vallesà per després ser ratificada per la comitiva nacional.Justament aquest dijous, l'exbatllessa republicana reivindicava a través de les xarxes socials la tasca que fa ERC a la capital espanyola: "". Actualment, ERC compta amb 13 diputats al Congrés dels Diputats, 7 dels quals provinents de la demarcació de Barcelona.