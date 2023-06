El Bloc l'Escaleta s'enfronta a una ordre de desallotjament

Ja fa 3 anys i mig que un grup de joves va "alliberar" un bloc de pisos buit i tapiat al carrer Escaletes de Sant Cugat amb la voluntat de "dotar de vida" undes de feia més de 15 anys. Un edifici propietat de la, conegut popularment com el "banc dolent". Aleshores, els activistes ja van explicar que aquesta okupació es vertebrava en resposta a la "" tot denunciant l'emergència habitacional, agreujada significativament entre el jovent, en una ciutat cada vegada més "excloent i elitista".Aquest espai, posteriorment batejat com a, va ser rehabilitat per diversos joves per viure-hi a l'interior; tot obrint un centre social als baixos. A dia d'avui, l'edifici serveix de, que recicla menjar en desús dels menjadors escolars i comerços de forma gratuïta per qui ho vulgui, i del. A més, també acull una llibreria autogestionada i s'hi organitzen mercats d'intercanvi i diverses activitats populars.No obstant això, en un comunicat, els okupes informen que l'edifici ha estat adquirit recentment per la immobiliària "" i ara, asseguren, plantegen recuperar-lo amb"sense haver-nos citat a un judici just"."L’per poder viure al nostre poble (ara la ciutat del luxe, per decisió d'altri) és okupant pisos buits i abandonats", exposen en un comunicat. "Nosaltres hem nascut aquí. No pretenem dir amb això que tinguem més dret que ningú a viure a Sant Cugat, però som santcugatenques de naixement, vinculades al teixit veïnal i associatiu, que treballem dia a dia dedicant un munt d’hores de les nostres vides per aquest poble. Participem d’associacions, de col·lectius organitzats, de la cultura popular, hem anat al cau i a l’esplai, ballem per Gitanes, ajudem a muntar el Quinto de Nadal i la Festa Major", afegeixen en relació amb els "" oposats que representen amb la propietària.Davant de tot plegat, els activistes han fet unael pròximquan està previst que s'executi unade l'immoble.