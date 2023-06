La tasca de Càritas a Sant Cugat, en risc per la caiguda d'ajudes directes de la UE

Altres serveis

. Aquests números són laaquest darrer any a través dels diferents projectes i serveis oferts per. Una bateria d'accions solidàries vertebrades en l'ajuda immediata deals més vulnerables i enper ajudar-los a sortir de la pobresa.Una tasca cabdal que, a dia d'avui, es veuper la(UE) que han passat dels 65.580 kg rebuts l'any 2019 als 43.900 kg del 2022. Tanmateix, per enguany només està prevista una remesa de 10.000 kg que desapareixerà completament pel 2024. Davant d'aquesta situació, que s'emmarca en un incert replantejament de la distribució de les ajudes per part de l'administració supraestatal a través de targetes moneder, el cap de la Parròquia de Sant Pere d'Octavià, mossèn, ha mostrat la sevaper l'impacte que això suposarà a lper garantir un servei que actualment abasteix a prop d'un miler de persones en risc de vulnerabilitat de manera quinzenal.Per aquest motiu, i amb la voluntat de no haver de deixar a ningú desatès o veure's obligat a reduir els lots a les famílies més necessitades, Marlès ha implorat l'per pal·liar aquesta sobrevinguda davallada que coincideix amb und'ajuda en els darrers mesos per culpa de la inflació. "Aquest és un problema de tots", ha remarcat apel·lant a laamb el consistori a l'hora d'atendre al veïnat.Així, a banda de sol·licitar un increment del conveni econòmic al futur alcalde de Sant Cugat,-present a la roda de premsa de balanç-, també ha instat a la població aper obtenir fons estables i poder garantir l'ajuda alimentària.Un dels projectes estrella de Càritas a Sant Cugat són els anomenats "pis d'homes" i "pis de dones" : una iniciativa liderada per una quinzena de matrimonis de la Parròquia que permeten als inquilins en risc d'exclusió social garantir una, potenciar la responsabilitat de cada beneficiari iperquè puguin tenir un espai de tranquil·litat on pensar i treballar en la superació de la seva situació cap a unaTanmateix, en relació amb altres serveis oferts, aldel carrer Orient també s'han repartit més de 4.000 àpats i prop d'una cinquantena de persones han emprat el. A més a més, pelde Càritas hi han passat 200 persones i més d'un centenar pels diversosque s'ofereixen de manera gratuïta.Prop d'un terç (402) de les persones ateses per Càritas aquest 2022 ho van fer per primera vegada. D'altra banda, pel que fa a la situació familiar del conjunt dels atesos destaca l'augment d'atencions a persones soles (que representen un 46% del total) mentre que les famílies amb fills han passat del 26% al 21%.Pel que fa als grups d'edat, un 26% dels atesos són menors d'edat; el nombre d'adults és un 68% i els majors de 65 anys en són un 6%. Tot plegat, en una radiografia habitacional que empitjora amb cada vegada més veïns que viuen en condicions d'infrahabitatge; i amb un de cada tres atesos en situació irregular.En relació amb l'exercici 2022 de la Parròquia de Sant Pere d'Octavià; el 63% dels ingressos s'han destinat a Càritas (776.000 euros); el 15% a despeses del Monestir (180.000 euros); el 13% a accions solidàries (160.000 euros); i un 9% excepcional a obres i reparacions -com la de l'orgue- (117.000 euros).