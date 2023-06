Ja es pot sol·licitar l'ajut per la segona edició del Contracte Agrari de Collserola

Quin és l'objectiu del Contracte Agrari?

Qui es pot presentar?

En l’edició anterior, es van presentar 21 sol·licituds, de les quals se’n van aprovar 17 amb un pressupost total de 67.000 euros per a la realització d’actuacions adreçades al manteniment del mosaic agroforestal i de la biodiversitat i a la prevenció d’incendis. D'altra banda, en l'edició d'enguany s'inclouen algunescom la compensació per tres categories d’actuacions: en primer lloc, els serveis ecosistèmics, en segon lloc, l’impacte sociolaboral i, per últim, les millores en la infraestructura agrària. També s’hi inclouen noves actuacions que generen impactes socioambientals positius sobre el medi i les persones, i que afavoreixen la viabilitat de les finques de la Serra. Pots consultar les bases aquí Amb aquesta iniciativa, el PNC vol reconèixer que l'a Collserola resulta "" per la; ja que aquesta garanteix una sèrie deque contribueixen a laamb, entre d'altres, el manteniment d'espais oberts per la prevenció d'incendis, la millora de la fertilitat del sòl o la provisió d'aliments de proximitat i qualitat.En una nota de premsa, el PNC exposa que aquestssovint queden, malgrat la "significativa aportació que fan a la societat i al medi i, de retruc, a l'que això suposa en contraposició a la contractació pública per al manteniment i neteja d'espais forestals".Es poden presentar totes aquelles persones físiques o jurídiques que realitzen activitat agrària professional a l'àmbit territorial del Parc de Collserola i l'espai funcional definit al PEPNat.Pel que fa a les actuacions per optar a aquestes subvencions es valorarà:: murs de pedra seca, talussos i marges; conreu de varietats locals i/o races autòctones; tinença de caixes d’abelles; tanques vives i marges de floració esglaonada; control biològic i confusió sexual.: neteja i poda; i pastura amb bestiar.-Infraestructura agrària: rehabilitació, neteja i substitució de peces de patrimoni; restauració o instal·lació d'elements etnològics hidràulics; i compra i instal·lació d'energies renovables: conversió i manteniment de la Certificació Ecològica de la Finca (CCPAE); i visites de col·lectius i voluntariat agrícola: incorporació a sòl agrari adobs locals dels municipis del Parc; i tècniques de disseny per a l'eficiència en l'ús de l'aigua: rotació de cultius, recuperació de parcel·les pel seu ús agrari; millora d'accessos a finques i reparació de camins; i tancament de parcel·les pel seu ús agrari.: assistència a cursos i jornades; dones treballadores; figura jurídica de l'Economia Social; i participació en una organització de productors.