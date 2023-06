Gutiérrez (En Comú Podem): «Espero que cap força política d'esquerres estigui temptada a fer alcalde Josep Maria Vallès»

. I és que aquestpels comuns va suposar una victòria agredolça perquè, malgrat recuperar la presència a l'Ajuntament, els resultats també bloquejaven qualsevol mena d'anhel que permetés vertebrar un nou govern progressista a la ciutat. Uns comicis marcats per una forta abstenció i un vot de càstig al tripartit que ha acabat implicant la pèrdua d'un terç de l'electorat d'esquerres i deixant via lliure de la governança de la ciutat a Junts.Així doncs, els futurs regidorshan emplaçat ERC, PSC i la CUP ai eviti la destrucció de les polítiques progressistes impulsades durant aquest darrer mandat. "", ha desitjat Gutiérrez en clara referència a les converses que s'han iniciat amb els republicans. "Ens preocupa que s'estiguin forjant pactes que permetin", ha sentenciat titllant qualsevol possible acord de "contradictori" respecte al que s'ha defensat des d'ERC al llarg de la campanya electoral.En contraposició, els comuns imploren teixir unde supervisió per "impedir que s'executi la visió liberal de Junts que fa mal a les classes treballadores" tot instant a arribar acords transversals amb una única veu per "". L'objectiu és, en cas que Junts no vulgui veure's abocat a pactar amb el PP i beneficar-se de l'abstenció de Vox.Respecte a l'ingrés de l'extrema dreta a l'Ajuntament amb dues regidores, En Comú Podem ha demanat a la resta de formacions a formalitzar unper condemnar-los a la irrellevància.