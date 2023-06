Obertes les inscripcions pel servei de transport escolar pel curs 2023-24 al Vallès

Aquest dimarts 6 de juny s'obre la convocatòria d'inscripció pel servei de transport escolar gestionat pel Consell Comarcal del Vallès Occidental. Per tramitar una sol·licitud de servei, adreçat a alumnat matriculat en escoles i instituts amb servei de transport escolar, caldrà accedir al portal de tràmits telemàtics de la seu electrònica del Consell Comarcal. No obstant això, les persones interessades també es podran personar a la seu del Consell.



Pel que fa a l’alumnat matriculat en centres d’educació especial, la gestió de les sol·licituds de servei continua realitzant-se a través de les direccions educatives de cada centre docent. Podeu trobar tota la informació en aquest enllaç.

El servei de transport escolar en la modalitat obligatòria i gratuïta s’adreça a l’alumnat que, a proposta dels Serveis Territorials d’Educació, ha d’escolaritzar-se fora del seu municipi de residència.Així mateix, el servei en modalitat no obligatòria i subjecte al pagament de preu públic s’adreça a determinat alumnat d’ensenyaments obligatoris que s’ha de desplaçar a centres docents del mateix municipi però distants del seu lloc de residència. En aquesta segona modalitat no obligatòria, el servei és prestat en funció de les consignacions pressupostàries existents i de factors que es recullen a les Disposicions de gestió del servei no obligatori que complementen el Reglament i que s’actualitzen per a cada nou curs escolar. L’import de preu públic que han d’abonar les famílies usuàries del servei en modalitat no obligatòria es manté constant des del curs 2013-2014, igualment es manté la possibilitat de sol·licitar la reducció d’aquesta tarifa per als segons, tercers i més germans usuaris també del servei de transport escolar.El curs 2022-2023 ha comptat amb 97 rutes, de les quals, 28 són adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. Donant servei a més de 1.500 alumnes, escolaritzats en 29 centres educatius, ubicats a 12 municipis de la comarca: Castellar del Vallès, Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, Rubí, Ripollet, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Terrassa, Vacarisses i Viladecavalls.