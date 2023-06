Tret de sortida a la campanya de prevenció d'incendis més llarga de la història

Recursos de l'Ajuntament

Incendis 2022

Per primera vegada en la història s'ha avançat 15 dies la campanya de prevenció d'incendis forestals davant laque amenaça la. Així ho han explicat aquest matí la regidora en funcions de Sostenibilitat i comissionada per l’Emergència Climàtica,, i el regidor en funcions de Seguretat Ciutadana,, sobre els terrenys de Torre Negra Acompanyats de representants dels voluntaris de l’ADF i de Protecció Civil, serveis tècnics de Medi Ambient, de Protecció Civil i la Policia Local, s'ha tornat a incidir en laper evitar la generació de focs; tot recordant la importància de trucar immediatament alen cas d'atalaiar qualsevol flama o columna de fum.En aquesta línia, cal recordar l'actual context de sequera i l'dels darrers anys (+22%) que afavoreix les condicions perquè es pugui produir una gran catàstrofe. D'altra banda, pel que fa a la, aquesta ha minvat enguany un 50% amb 307 l/m2; tenint en compte que la mitjana del període històric 1914-2021 és de 617 l/m2.Davant d’aquesta situació, l'administració local ha activat diversestenint en compte que el 40% del terme municipal és zona forestal. Com és habitual, s’han destinat 192.000 euros per, rieres i torrents, i la retirada de vegetació en contacte amb l'enllumenat públic i arbres forestals caiguts o amb risc de caiguda.Tanmateix, amb aquest pressupost –que es manté respecte a l’any passat- també s’han reforçat lesen camins i carrers d'urbanitzacions i nuclis urbans vulnerables. En total s’ha fet un manteniment total de 86,58 hectàrees: 19,37 h. a Torre Negra-Costa del Golf; 14,52 h. a les Planes; 9,64 h. a can Cortés; 4,84 a Mas Fortuny; 2,83 h. a can Borrull; 10,7 h. a Sant Medir-Sol i Aigua: 1,35 h. a can Calopa; 14,82 a can Barata; 4,91 h. al torrent de Llaceres; i 3,6 h. a Sant Joan.A banda, el consistori manté el material de què disposa per ajudar els Bombers en cas d’incendis: un camió cisterna de 8.000 litres de la brigada municipal i un altre de 10.000 litres dels serveis de neteja municipals (STQ Net). Així mateix, enguany Sant Cugat torna a formar part del dispositiu del Pla de Vigilància i Informació de la Diputació (PVI), que enguany es realitzarà a través de l’ADF amb 6 vehicles i 25 voluntaris.Finalment, també s’ha renovat la imatge i el lema de la campanya de comunicació per transmetre un missatge de prevenció a la ciutadania lligat, també, amb la situació de sequera: “Estalviar aigua és vital. Evitar incendis també”. S’ha enviat una carta a tots els ciutadans i ciutadanes apel·lant a la responsabilitat davant la situació de sequera i de risc d’incendis. A més, tècnics municipals rebran una formació específica dels Bombers sobre la gestió en cas d’un incendi forestal.Al terme municipal de Sant Cugat es van cremar l'any passat 0,83 hectàrees en un total de 14 incendis, principalment en zones de matolls. Una xifra baixa que s’ha reduït respecte a l’any 2021, quan es van cremar 1,4 hectàrees en un total de 16 incendis.