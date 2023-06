La CUP «pren nota» dels mals resultats electorals i avisa que Sant Cugat «patirà» amb el retorn de Junts

. Aquestes són les pèrdues de la CUP arran de la patacada del 28-M a Sant Cugat respecte als resultats dels anteriors comicis municipals del 2019. "de tornar a connectar amb tota aquella gent que ens havia fet confiança, que havia cregut en el nostre projecte, i que aquesta vegada ha preferit quedar-se a casa", han exposat aquest dijous els anticapitalistes lamentant que la "gran guanyadora" d'enguany a les urnes hagi estat l'. "", han afegit amb la voluntat de recuperar certa "" discursiva per tal de diferenciar-se més de la resta d'opcions polítiques.Tanmateix, també han volgut destacar que la pèrdua de vots de Junts implicant, consideren, que elliderat per persones que fa molt temps que viuen de la política -alguns més de 20 anys- i que", ha apuntat el regidor. "d'aquells drets que hem intentat consolidar i falcar durant aquest darrer mandat", ha pronosticat des d'una mirada pessimista.Ajuts i suport a l'escolaritat; beques menjador, el punt d'acompanyament digital, el servei d'oftalmologia i deontologia pels més vulnerables, el punt d'assessorament al lloguer i l'atenció al sensellarisme, la cooperativa de cures, l'oficina jove o l'impuls de polítiques amb mirada feminista i pel col·lectiu LGTBI, entre d'altres. "", ha declarat el portaveu cupaire. "Volem una ciutat que garanteixi els drets dels seus veïns", ha remarcat l'antisistema.En aquesta línia, Simarro ha aprofitat per fer unaper a defensar aquests "avenços" del tripartit que s'han anat vertebrant sota una "" perPel que fa a possibles dimissions -tal com ha fet l' alcaldessa Mireia Ingla davant del sotrac d'ERC -, Simarro ha sentenciat que "" tot avançant que, amb Sánchez, seran els dos regidors anticapitalistes el pròxim mandat.