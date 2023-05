La Cuca de Llum, reconegut com el millor projecte de transport sostenible del món

▪️India | Mumbai: StudioPOD + MVRDV celebran la finalización de “One Green Mile”, la transformación de una serie de espacios abandonados debajo del paso elevado Senapati Bapat Marg, una serie de carreteras principales que se extienden por más de 11 km.



¡Asiático #DimartsUrbans! pic.twitter.com/BsjAygkeF7 — ProTecDi (@ProTecDi) July 11, 2022

El(Barcelona), batejat com a, ha estat reconegut com el millor projecte de transport sostenible pels prestigiosos Architizer A+ Awards . Uns premis que valoren projectes d'arreu del món en l'àmbit de l'arquitectura, el disseny i la innovació.Segons el veredicte del jurat professional i la votació popular, la iniciativa de l'arquitecteha estat mereixedora delen la categoria ""; la qual s'estrenava per primera vegada al certamen per tal de reconèixer els mitjans de transport que incorporen sistemes i materials sostenibles tot seguint les millors pràctiques relacionades amb el disseny, la construcció i les operacions ètiques.La Cuca de Llum s'ha imposat davant del "" (Bombai) i de l'intercanviador "" (Mont-real).