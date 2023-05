Sant Cugat s'engalana per acollir la 4a edició del Festival Lumínic de fotografia

Estrena de la 4a edició

Què és el festival Lumínic?

Elslluiran les seves millors gales per acollir la 4a edició del Festival Lumínic de. Coorganitzat de la mà de l'Ajuntament, el certamen que arrenca aquest 3 de juny acollirà una dotzena d'. Reconeguts artistes com Cristobal Asencio, Lara Amat, Quim Español o Aleydis Rispa són només alguns dels noms dels convidats.Enguany, ladel festival girarà al voltant de les construccions fotogràfiques des de la represa alo les noves oportunitats que brinda la. Així doncs, les exposicions inclouran diverses temàtiques des de la manipulació digital fins a la fotografia més íntima i individual.D'altra banda, un dels objectius de l'edició d'aquest any ésen el circuit de galeries del festival. Per fer-ho es torna a col·laborar amb Galeries d'Art de Catalunya (GAC), tres de les quals col·laboraran amb la programació del festival amb diferents projectes.Finalment, el programa també incloucom ara visites guiades per les exposicions, tallers sobre enquadernació o treballs documentals o la projecció dels accèssits guanyadors de la convocatòria Lumínic 2023, que tindrà lloc el 21 de juny.La 4a edició del Festival LUMÍNIC s'inaugura aquest dissabte 3 de juny amb un mercat fotogràfic de venda d'obra fotogràfica d'autor al Celler Modernista de Sant Cugat del Vallès que estarà tot el cap de setmana amb la participació d'artistes, una zona de pícnic i tallers familiars gratuïts.LUMÍNIC és una plataforma que treballa tot l'any generant sinergies amb altres agents culturals per la promoció de la fotografia, no només a Sant Cugat, sinó arreu del territori. La plataforma està codirigida pels fotògrafs i gestors culturals Amanda Bernal, Bernat Millet i Marc Vidal i es caracteritza per la professionalitat en el tractament als artistes i en la producció de les exposicions, la paritat en la selecció d’autors, la col·laboració amb entitats fotogràfiques i escoles de fotografia per crear i cuidar el teixit fotogràfic i el desig de contribuir a l’educació de la mirada davant de la fotografia.LUMÍNIC és el Festival de Fotografia de Sant Cugat del Vallès que des del 2019 impulsa la fotografia d’autor i està coorganitzat amb l’Ajuntament de Sant Cugat. El festival inunda Sant Cugat de fotografia contemporània, amb autors consagrats i emergents, tant nacionals com internacionals, amb una programació d’exposicions i activitats al voltant d’un fil conductor diferent cada any.

Programa del Festival Lumínic 2023 by Sergi Baixas on Scribd