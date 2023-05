Les entitats ecologistes allarguen la mà al futur govern de Junts per cercar un nou emplaçament per a La Mirada

L'Associació per la Defensa i Estudi de la Natura (ADENC), SOS Bosc de Volpelleres i el grup local del Fons Mundial per la Natura (WWF) allarguen la mà al futur govern de Junts per evitar la construcció de la futura escola de La Mirada al bosc de Volpelleres i treballar plegats en la cerca d'un nou emplaçament. En aquesta línia, les entitats ecologistes reivindiquen que posseeixen un informe on es recullen altres indrets viables al mateix barri de Sant Cugat."Volem evitar l'endarreriment de la seva construcció, assegurant que la integritat del bosc i el seu valor ecològic no quedin afectats", apunten en un comunicat davant del bloqueig judicial del projecte i que restarà aturat sine die fins a una resolució per part dels tribunals. En el text, també insten a "defugir de la confrontació per treballar constructivament"."La necessitat de conservació i millora dels boscos urbans i periurbans és cada cop més urgent i és un dels eixos principals per pal·liar els greus efectes de l’increment de la temperatura sobre la salut de tota la ciutadania. Una crida a l’acció des de la comunitat científica, també a casa nostra, on institucions com la UAB i el CREAF duen a terme projectes sobre la conservació i millora de la biodiversitat i dels boscos urbans per fer ciutats més sanes, verdes i sostenibles. Esperem que la crida dels científics arribi als nostres polítics per trobar una alternativa sense afectar el bosc!", sentencien.Aquest pronunciament arriba després que l'AFA de la Mirada, amb un document sotasignat per diversos partits polítics i comunitats educatives locals, exigís als ecologistes la retirada de les mesures cautelars que han posat fre a l'avançament de les obres i manté l'alumnat en mòduls.

