La CUP s'imposa a la Floresta i En Comú Podem a les Planes

Sant Cugat del Vallès 2023 Totes les dades Cens total: 66.681 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 38.926 58,37% Abstencions: 27.755 41,62% Vots nuls: 379 0,97% Vots en blanc: 646 1,67% Partit Vots % Regidors

Les esquerres s'han estavellat i, de retruc, això ha comportat unaque s'imposa a la. Però com han votat exactament els santcugatencs de cada? Quin grau de confiança ha aconseguit arreplegar cada partit segons l'àrea territorial? Hi ha sorpreses? T'ho desgranem segons el suport rebut per cadascuna de lesque tindran regidors a l'Ajuntament fins al 2027.Així doncs, com es pot observar, l's'ha pogut observar arreu de la ciutat de forma força transversal menys als dos barris més perifèrics; onlai aTambé cal destacar laa l'àrea censal del primer tram de l'avinguda Cerdanyola i a l'entorn dels Jardins de Sant Francesc; i la del. Així, també es poden destacar els bons resultats obtinguts pels populars a Mira-sol i a Valldoreix, on han quedat segona i tercera força política respectivament.D'altra banda, també resulta interessant quin és elen relació amb el suport total rebut. En aquesta línia, destaquen com a més dependents Vox (45%) i el PP (41%), seguits de Junts i la CUP (ambdós amb un 36%). En contraposició, els partits que menys suport reben dels districtes més apartats del nucli són En Comú Podem (27%), ERC (25%) i el PSC (19%).