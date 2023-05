Per què Junts no ha «guanyat» les eleccions sinó que les ha perdut el tripartit?

Junts en surt indemne

I què significa tot plegat?

Sant Cugat del Vallès 2023 Totes les dades Cens total: 66.681 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 38.926 58,37% Abstencions: 27.755 41,62% Vots nuls: 379 0,97% Vots en blanc: 646 1,67% Partit Vots % Regidors

. Aquesta és la principal conclusió a la qual es pot arribar si un s'endinsa en lesque han deixat enrere els. Una cita radicalment marcada per la baixa participació (58%) que ha caigut en 12 punts respecte a la de l'any 2019 que va coincidir en plena efervescència del procés independentista. Prèviament, a les eleccions del 2015, aquesta va ser del 61%.Sigui com sigui, l'en comparació a fa quatre anys s'ha. En aquesta última contesa electoral, en números absoluts,ha perdut 3.821 vots -és a dir, el 45,5% de la massa electoral que els va fer confiança fa tan sols quatre anys-; elen perd 1.047 -el 19,5%-; i la1.497 -el 30%-.Aquesta, que també ha experimentat des de fora del consistori la coalició d'amb la pèrdua de 610 vots -el 21% del seu electorat-, ha implicat laa l'Ajuntament en relació amb l'anterior mandatinclús sota el paraigua d'una fórmula de quadripartit. Tots ells s'han conjurat a "" durant els pròxims dies per esbrinar les causes d'aquest aparatós sotrac; sobretot entre els socialistes que han vist com milloraven dades arreu del territori català a excepció de la ciutat vallesana.En contraposició, i aconseguint arreplegar el "" anti-tripartit, l'; inclús es podria arribar a dir,. L'any 2019, Junts va treure 12.144 vots; i quatre anys més tard, n'ha tret 10.875. Malgrat la, s'ha de tenir en compte l'escenari de. Així doncs, afegint el resultat de les candidatures "agermanades" del(792) i de(253), la davallada respecte a les forces inicials dels juntaires només s'ha vist reduïda en 224 vots. Unadavant del daltabaix de més de 6.365 vots que han perdut conjuntament ERC-PSC-CUP.Així,que en tot casels seus resultats en un, paradoxalment n'ha acabat sortintamb la contraposada caiguda al buit dels seus contrincants d'esquerres, permetent-los. L'aritmètica impedeix plantejar cap altra opció real sobre la taula.Doncs que l'abstenció, números en mà, hauria perjudicat majoritàriament a les forces del govern tripartit amb un votant que ha decidit deixar de fer-los confiança -i de manera força transversal- coincidint amb la seva gestió al capdavant de l'administració local. Unque ja es podia intuir fins a cert grau amb les baixes notes recollides en les diverses onades de l'Observatori Sociològic Evidentment, de ben segur que també s'haurà produït un relatiuoriginaris del tripartit al partit líder de l'oposició. Ara bé, per contra, i analitzant lade les pròpies bases de les formacions afectades, es podria considerar que, en principi, haurien de ser més aviat pocs els votants de Junts del 2019 que ara haguessin pogut tenir gaires incentius per canviar el seu vot i redirigir-lo a alguna de les forces de l'actual executiu.A més a més, arran d'aquests comicis, també destaca com ladel ple amb l'ingrés del(3 regidors) i de l'extrema dreta de(2) - en detriment de Cs - visibilitzant-se un pròxim 14 regidors de dretes vs. 11 d'esquerres, en comparació a l'actual distribució de 12 vs. 13.