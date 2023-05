«Victòria agredolça»: Cortés guanya la presidència de l'EMD de Valldoreix sense majories d'esquerres

Sant Cugat del Vallès 2023 Totes les dades Cens total: 66.681 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 38.926 58,37% Abstencions: 27.755 41,62% Vots nuls: 379 0,97% Vots en blanc: 646 1,67% Partit Vots % Regidors

Canvi de color a l'EMD.. Sota la candidatura progressista i veïnal de "", l'historiador ha aconseguit imposar-se amb 1.282 vots a la seva rival Susana Herrada (" Som Valldoreix ") que n'ha aconseguit 1.063; posant, de retruc, fi a tres mandats consecutius de governs convergents. Molt per darrere han quedat els candidats d'Independents (350 vots), Vox (272), Cs (115) i FNC (43).No obstant això, a Cortés li espera un. Les esquerres només han aconseguit esgarrapar 3 de les 8 vocalies en joc; una per ERC, una per la CUP i una última pel PSC. Per contra,. Junts n'aconsegueix 3, mentre que el PP i Vox també n'obtenen una cadascú. Així doncs, ERC perd un vocal i Cs desapareix per complet de la Casa de la Vila.En declaracions a, Cortés reconeix la "" després del sotrac meteòric que han experimentat les esquerres al municipi i que el deixa, "a priori", amb un executiu en minoria. Durant les pròximes hores s'ha conjurat a fer unper analitzar amb detall totes les opcions a l'abast. Així doncs,amb totes les formacions polítiques que han obtingut representació a l'EMD amb la voluntat d'intentar "aconseguir elper treballar pels grans projectes de Valldoreix"."Tenim al capdavant un", ha relatat l'historiador des d'un optimisme, potser autoimposat. I és que aquest escenari deixa unaamb un Cortés que haurà de fer mans i mànigues per buscar acords entre els diferents membres de l'oposició en cas que vulgui evitar un. Una situació que ja va viure aquest passat mandat el t ercer govern del president Josep Puig (CiU-Junts), tot i comptar sovint amb el vot decisiu de Cs