Junts tanca la campanya amb temut auspici: «Sabeu que si sumen, estem fora»

Últim dia de campanya electoral iho té clar: "". Amb la por que es reprodueixi el malson del 2019,, regidora i núm.2 de la llista, ha encetat l'acte de tancament davant d'unes 200 persones a la plaça Barcelona. "més d'un govern que no es preocupa per la ciutat i els seus problemes", ha declarat carregant contra la gestió del tripartit (ERC-PSC-CUP).Una mirada que ha desenvolupat, regidor i núm. 3 de la llista, que ha apuntalat aquests comicis com "els més importants dels que hem viscut". "Últimament, ens han dit que la gent de Junts mirem al passat mentre que els altres ho fan al futur. Doncs justament és al contrari. Nosaltres"; ha afegit fer un crit a preservar el model de ciutat. "i que no es torni a repetir".Tot seguit ha pujat a l'escenari l'exalcalde de Sant Cugat,(CiU, 1987-1999), que tanca la candidatura de Junts com a núm.25. "L'any 87 vam aconseguir treure els socialistes de l'Ajuntament i ara en Josep Maria ho ha de tornar a fer", ha manifestat contra un executiu d'esquerres que, assevera, ha posat. "En quatre anys no han fet res, i el poc que han fet, ho han fet malament", ha rematat abans de donar pas a l'alcaldable.Així doncs, ha arribat el torn deque s'ha conjurat a conservar el model de ciutat tot adaptant-se als nous reptes. No obstant això, conscient de laVallès ha demanat evitar la pèrdua de paperetes a altres candidatures que, molt probablement, no trauran representació. "davant d'una segona part de l'experiment del tripartit", ha sentenciat.