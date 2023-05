Els col·legis electorals de Sant Cugat:

Un total de 66.659 santcugatenques podran exercir el dret a vot a les eleccions municipals del proper diumenge 28 de maig. Per a qualsevol consulta del cens electoral, l'Ajuntament facilitarà el contacte a través del telèfon 010 d'Atenció Ciutadana (900104941, si es truca des de mòbil o de fora del municipi) i d'un formulari en línia al web municipal.Les possibles reclamacions respecte a inclusions o exclusions al cens, tancat a data 1 de febrer de 2023, es podran realitzar de forma presencial i amb cita prèvia a qualsevol de les OAC de l’Ajuntament (centre i districtes), fins al 17 d'abril de 2023.En el conjunt del municipi s’elegiran un total de 25 regidories que, en la sessió de constitució del nou ple, escolliran el futur alcalde o alcaldessa per al mandat 2023-2027. En el territori de l’EMD de Valldoreix hi haurà una segona urna on la ciutadania podrà escollir el president o presidenta.Les persones que desitgin exercir per correu el dret a vot les eleccions municipals del 28 de maig ho han de sol·licitar a l'Oficina del Cens Electoral. La sol·licitud es pot fer fins al 18 de maig de 2023.L’Ajuntament habilitarà 90 meses electorals de 37 col·legis repartits arreu de la ciutat. Com ja es va anunciar en el Ple municipal del passat mes de març, en aquests comicis hi ha dues novetats respecte a les eleccions al Parlament de Catalunya del 2021, les darreres celebrades. Concretament, l’IES Leonardo da Vinci serà col·legi electoral i, en canvi, el PAV3 deixarà de ser-ho.