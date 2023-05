Paluzie demana el vot per a Independents: «Les sobiranies locals faciliten la desconnexió»

Jugada arriscada, rebuig residual

. Per aquest motiu, l'expresidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) entre el 2018 i el 2022,, s'ha desplaçat aquest dijous fins aper a donar suport a la candidatura local d'Independents de cara a lesque encapçala l'advocadaPaluzie ha justificat aquestperi per. En aquest sentit, ha lamentat que en clau local, ja l'any 2019 es configurés un excepcional tripartit a Sant Cugat que. "Enmig d'un context de repressió i presos polítics, ERC i la CUP van pactar amb un partit del 155", ha retret en referència a l'acord amb el PSC.En contraposició, l'expresidenta ha reivindicat la necessitat deamb persones que estiguin deslligades dels partits polítics. D'aquesta manera, ha afirmat, es podrà vertebrar una "" davant de l'actual. "Tan sols quan els municipis, tots ells, facin el pas endavant, serà aleshores quan aconseguirem la independència de Catalunya", ha sentenciat apel·lant a impulsar "" arreu del territori per facilitar una posterior "desconnexió".Per la seva banda, l'alcaldable Cariola ha apuntat que: "". Una torxa que posteriorment ha agafat el núm.4 a la llista electoral,, reivindicant que Independents és l'única candidatura independentista i fidel al llegat de l'1 d'Octubre que es presenta als comicis del 28-M.Finalment, el coordinador de la secció local de l'ANC,, ha confessat que en un inici van tenir "por i recança" per veure quina seria la reacció dels socis després d'haver fet una "crida tan explícita" a votar per la candidatura d'Independents . "Només hem experimentat dues baixes", ha celebrat Cifuentes davant de la resposta general "molt positiva" que han obtingut dels afiliats; tot i lamentar que cap altre partit polític els hagi demanat el vot abans de ser sotmesos al compliment de l'examen del decàleg.