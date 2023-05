Revés a Junts i el PDECat. La JEC considera que els republicans no van infringir la Llei Electoral per la roda de premsa que va tenir lloc aquest dimarts davant del local on s'ubicarà la futura "comissaria de barris" deixant sense recorregut les denúncies interposades des de l'àmbit de la candidatura "Som Valldoreix".

I és que la secretaria de la Junta Electoral de Zona de Terrassa -de l'àmbit territorial al qual pertoca el municipi de Sant Cugat-, haque "els fets denunciats siguin constitutius d'una campanya d'assoliments que infringeixin l'article 50 de la LOREG ni que, rigorosament, s'hagi produït un acte d'inauguració d'obres, serveis públics o projectes dels mateixos".

Així doncs, les tres denúncies interposades des de l'àmbit postconvergent per un "acte electoralista i propagandístic" a quatre dies de les eleccions del 28-M han quedat sense recorregut.

