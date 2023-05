VÍDEO | Joana Ortega fa confiança a la candidatura del PDECat a Sant Cugat

Mil gràcies @joanaortega . El dia 28 la ciutadania decidirà quin futur vol per #santcugat . Jo tinc clar que recuperar el model de CiUtat és la millor opció! @PdecatStc #orgulldeciutat pic.twitter.com/AMjTZc5jOT — Mayte Perez Mateo (@Maytesantcugat) May 25, 2023

, vicepresidenta de la Generalitat i consellera de Governació i Relacions Institucionals sota els governs d'Artur Mas (CiU) entre 2010 i 2015, ha traslladat el seua lade cara al 28-M.La vicepresidenta ha reivindicat el "" de la candidatura encapçalada per l'alcaldableamb un projecte que "estima la ciutat i posa al centre les persones". Tanmateix, ha augurat que, "amb un equip de primera amb", la llista podrà presumir d'un "" que, de retruc, tindrà un "" en la configuració del proper plenari.A les últimes eleccions al Parlament de Catalunya (2021), Ortega es va presentar com a número 2 per Barcelona sota la candidatura del PDECat liderada per Àngels Chacón.