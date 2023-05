«No us resigneu»: Cs s'alça com l'alternativa als models del tripartit i de Convergència

Carrizosa, combatiu

La secció local de Cs, davant del Monestir de Sant Cugat Foto: Sergi Baixas

". Amb aquesta afirmació, l', cloïa l'últim gran acte electoral davant d'una trentena de persones al Celler Modernista abans que els santcugatencs dipositin el seu vot aquest diumenge. Un combat que, reconeixen, serà difícil amb un PP, Valents i Vox que els trepitgen els talons. Així doncs, l'objectiu és clar:que als passats comicis els va donar tres regidories totque s'està veient arreu de l'Estat.I quines banderes onegen per? Doncs la sevaa l'oposició durant els darrers vuits anys i davant d'un PP i Valents que traslladat el seu suport explícit a "partits independentistes" (Junts i el PDECat) a Valldoreix . Així doncs, la candidatura taronja s'alça com l'"" als models de ciutat empesos pel tripartit i els hereus de CiU. "Si sempre votes el mateix, no esperis resultats diferents". Tanmateix, ha alertat que un nou govern progressista implicarà que s'apugin els impostos.D'altra banda, el número 3 i responsable de campanya,malgrat reconèixer que el model convergent "en línies generals, no era especialment negatiu", sí que reconeix que tenia "defectes importants" -com ara els casos de corrupció de 3% i el seu suport a la causa independentista-. "Pensava que seria bo per la ciutat que hi hagués un canvi de govern per obrir finestres, però no podia estar més equivocat. El", ha reblat acollint-se a les dades recollides en les diverses onades de l'Observatori Sociològic , tot criticant també que, malgrat gaudir de majoria absoluta, no hagin mai estat capaços de presentar els pressupostos a temps. "Ens presentem perquè", ha sentenciat presumint de ser l'"única llista constitucionalista i sense complexos".Finalment, la número 2,, va brandar la llista de projectes als quals es comprometen a treballar de cara al pròxim mandat: una regidoria exclusiva per a la gent gran; inaugurar una Oficina d'Atenció a la Diversitat Funcional; impulsar polítiques inclusives que garanteixin la igualtat d'oportunitats; simplificar i agilitzar els tràmits administratius; i vetllar perquè tota la informació estigui en català i castellà. "Som els que volem fer dei que escolti activament aquells que es troben en situacions de vulnerabilitat"; ha rematat Augé.Abans d'ahir, en una roda de premsa davant del Monestir, el president grup parlamentari de Cs a Catalunya,-acompanyat del diputat al Congrés dels Diputats-, ha instat als votants "constitucionalistes, liberals i de centre" que facin confiança a lade Ciprian davant d'un govern que "no respon a les necessitats reals de la ciutadania".En aquesta línia, Carrizosa ha reivindicat la necessitat d'evitar que es continuï desenvolupant un model de ciutat d'esquerres "epidèmic" que es fonamenta a base de "". Un model "dogmàtic i poc pràctic" que, assevera, també s'està veient a diverses ciutats del país. Així doncs, considera que les forces progressistes estan visualitzant les administracions locals com a eina de transformació social i política que busca "" tot vianantitzant unilateralment les principals artèries dels municipisde mobilitat ni consultar veïns ni comerciants.Per la seva banda, Ciprian va aprofitar per carregar contra la. Així, va exigir al govern català que mogui fitxa per recuperar unque permeti assumir l'atenció pública sanitària de la gent gran de Sant Cugat evitant que s'hagin de desplaçar fins a l'hospital de referència de Mútua Terrassa; així com sol·licitar que es financi el