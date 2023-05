Iceta i Montilla, primeres espases del PSC per donar suport a la candidatura de Soler

Montilla, amb l'interès general

Elper tancar files amb l'alcaldable. Si fa uns dies va venir l'exalcaldeper donar suport a la candidatura socialista local pel, durant les darreres hores també ho han fet el ministre de Cultura i Esports,, i l'expresident de la Generalitat,Per una banda, Iceta, després d'una ràpida visita pel Monestir, el Celler Modernista i diverses galeries d'art, aquest dimecres va comprometre's a estudiar si el govern espanyol pot fer alguna mena d'"" al municipi. En aquesta línia, el ministre va recordar que les competències en Cultura i Esports estan transferides a cada comunitat autònoma i, per tant, en el cas de Sant Cugat, aquestes inversions depenen de la Generalitat. L'única que escapa és la del que compta amb partides pressupostàries directes per acollir i entrenar esportistes d'elit d'arreu de l'Estat.No obstant això, el ministre va asseverar que, particularment en el cas del, es miraria de fer alguna aportació econòmica extra per a lade l'indret degut a la "" del monument datat del segle IX. Les demandes de Soler respecte al tancament del Celler Modernista amb una cobertura de vidre per potenciar l'espai a nivell cultural i museístic i la petició per traslladar a la ciutat tapissos de Picasso, Miró i Tàpies que estiguin vinculats al municipi per tal d'exposar-los coincidint amb els seus aniversaris, van restar sense concrecions.D'altra banda, després d'una trobada amb la comunitat educativa deacompanyat de l'expresident Montilla, el PSC ha informat la seva. Així doncs, els socialistes han exigit a les entitats ecologistes perquèque impedeixen l'inici de la construcció de les obres pel futur edifici alMontilla ha considerat que s'hauria de "tenir sensibilitat i fer prevaldre l'interès general" de l'equipament pel barri i "evitant la vulneració de drets dels infants que tenen per", amb un alumnat actualment ubicat en mòduls.Finalment, Soler ha insistit que no existeixen altres alternatives viables a l'entorn.