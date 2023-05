ERC demana el vot per enterrar l'«hegemonia convergent» de Sant Cugat

L'alcaldessa Mireia Ingla, durant l'acte de campanya al Centro Popular Andaluz Foto: ERC

Vèncer el parèntesi

Sota una gran tipografia blanca i en majúscules que llegia ", bona part de las'ha aplegat aquesta tarda al Centro Popular Andaluz (CPA) en el marc de laper a les eleccions municipals del 28M. L'objectiu és clar: "".. I en fa quatre, vam tenir l'oportunitat de teixir un", ha exposat la batllessa republicana carregant contra els anteriors executius que, durant massa temps, no van reclamar les inversions pertinents a la Generalitat perquè "no volien molestar als seus"."Vam vertebrar unque ens ha permès ser avui dia tot un", ha exposat Ingla des de l'orgull com la ciutat amb la taxa d'atur més baixa del país i la tercera més competitiva fiscalment . "Ens hem deixat la pell per construir una, emmirallant-nos a altres ciutats europees i evitant que els nostres fills se n'hagin d'anar pel preu de l'habitatge", ha declarat la republicana."Durant aquest mandat la ciutat ha progressat, però cal que ho faci encara més", ha insistit davant de l'amenaça de la primera força de l'oposició () que presenta un. "Com seran capaços de liderar l'Ajuntament de Sant Cugat si no són capaços ni de liderar els seus?", ha qüestionat davant la presentació de diverses candidatures del mateix espai polític als comicis locals, totes elles autoreivindicades com a hereves del llegat de CiU.Per la seva banda, el presidentha agafat la torxa del discurs d'aquest '"oasi convergent" i ha instat a "" que va aconseguir trencar una hegemonia que "tant de temps havia dominat la ciutat". "", ha desitjat a Ingla davant d'aquells que es conjuren en "recuperar" el consistori com si els pertanyés.Aragonès ha reivindicat el projecte republicà per la seva mirada àmplia com aacompanyada d'una "" també transversal. "Amb apostes valentes, nosaltres", ha brandat el president de la Generalitat. "A Sant Cugat hem demostrat que som garantia de. I, ara, gaudim de l'experiència d'haver governat ambi les conviccions més fermes que mai", ha celebrat amb la voluntat d'afermar aquestaal municipi vallesà.Qui també ha participat a l'acte han estat les conselleres de la Presidència i d'Economia i Hisenda,-també acompanyades del conseller de Territori,-, que han afirmat haver copsat el canvi que ha viscut Sant Cugat durant els darrers anys amb una "". Com a "" i "", ambdues han demanat el vot a la ciutadania per poder donar continuïtat alliderat per ERC. Una lectura també secundada per Mariona Arnau, la representant de la JERC a les llistes , que ha defensat un govern que "no té por a innovar" i que posa solucions sobre la taula davant la crisi per l'accés a l'habitatge juvenil, la manca de models d'oci alternatius i la lluita contra la crisi climàtica.Finalment, l'exconseller santcugatenc, sota la mirada de la seva parella, l'eurodiputada, ha celebrat poder donar "aquesta vegada" suport de forma presencial a la candidatura d'Ingla. Romeva, va viure les eleccions del 2019 des del seu empresonament arran del judici del procés. El represaliat ha fet una crida aper posar les institucions al servei de la gent. "Durant molt de temps a Sant Cugat hem patit una determinada política que només mirava a una part; a aquells que eren, aparentment, dels seus", ha sentenciat apel·lant a la necessitat de mantenir un projecte solvent, amb persones convençudes i mirada de poble.