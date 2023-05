Molt orgullosa de la feina d'@Esquerra_ERC al departament d'Interior amb @joanignasielena. Quan hi som, la defensa del drets fonamentals de manifestació i llibertat d'expressió avancen. Me n'alegro per totes aquestes persones que van ser denunciades. Seguim! https://t.co/Pp0DsZNPaf — Mireia Ingla 🎗 (@mireiaingla) May 22, 2023

Elpercep "" davant l'-avançat en primícia per- que van intentar aturar el, "un dels més violents que ha patit la ciutat durant els darrers anys".En una roda de premsa davant de l'immoble en qüestió, el col·lectiu ha carregat contra la "" que pateix el moviment en defensa de l'habitatge amb "grans tenidors que se salten les lleis, jutges còmplices i mossos que fan la feina bruta".En aquesta línia, han denunciat queha utilitzat la desestimació d'aquestes propostes de sanció per fer. "ERC està intentant maquillar la repressió. Que ara retirin la majoria de denúncies d'un desproporcionat volum, no els eximeix de la seva responsabilitat.", han asseverat reclamant que també", han criticat. "", han retret en relació amb la piulada de l'alcaldessacelebrant la notícia i felicitant la tasca del conseller Ignasi Elena al capdavant d'Interior. "Ens volen fer caure en la dicotomia del bon manifestant i el mal manifestant davant la defensa d'una", han denunciat.En la mateixa línia, el Sindicat ha qüestionat el rerefons interessat d'ERC que, durant tot aquest temps des de l'execució del desnonament, tan sols va publicar un "tuit tebi" respecte a la sanció a la tinenta d'alcaldia de la CUP, Lourdes Llorente , mentre "ignorava a la resta de sancionades".