Les millors declaracions dels alcaldables al «debat decisiu» de CugatMèdia i el TOT Sant Cugat

L'espai Àgora de l'ha acollit aquesta tarda de dimarts el "" organitzat per CugatMèdia i el TOT. Un debat en el qual han participat 9 dels 15 candidats alcaldables que es presentaran a lesd'aquest diumenge. El criteri seguit s'ha solidificat entre aquells partits que ostenten actualment drets electorals i aquells grups significatius que van treure més del 5% dels vots als darrers comicis del territori.El debat s'ha organitzat al voltant de-més el minut d'or-: habitatge, mobilitat, finançament municipal, equipaments i manteniment urbà. Aquestes són lesdels candidats (clicant al nom pots llegir l'entrevista en profunditat feta a cadascun d'ells*):- "La meva missió és que tothom tingui accés a l'habitatge".- "No contestaré a cap comentari racista que es faci en aquesta sala".- "La majoria de les intervencions volen tornar enrere i anar contra el procés. Jo entenc que fa mandra generar conflictes i es viu millor en la inèrcia sense mai proposar res, senyor Vallès".- "Escoltant-vos tinc clar de què van aquestes eleccions: de recular o avançar. La paràlisi per la por".- "Quin lideratge pot tenir algú que no ha estat capaç de teixir un projecte cohesionat per presentar-se a les eleccions sota un únic partit? Quin lideratge té algú que no ha aconseguit unir el seu espai polític, amb diverses candidatures, per barallar-vos per les despulles de CiU"; apel·lant a Vallès (Junts).- "En els últims 32 anys els governs convergents no van exigir a la Generalitat que invertíssin a Sant Cugat. Suposo que era per allò de no voler molestar als nostres".- "No sé on ha estat en aquests últims quatre anys, però com a mínim podria haver escoltat"; interpel·lant a Vallès (Junts).- "A la gent de Sant Cugat ens encanten les floretes, senyor Vallès", en resposta a una internvenció del candidat de Junts respecte al manteniment urbà.- "En nom de la ciutat de Sant Cugat, deixin de desprestigiar-la . Cal passar més hores per conèixer millor el municipi", dirigint-se la intervenció de Ciprian (Cs).- "Encara que el tripartit es presentés com el govern de l'habitatge, només s'han lliurat claus de les promcions dels anteriors mandats".- "Volem donar suport als joves per l'adquisició de la seva primera vivenda".- "S'ha fet una Anella Verda que no ha satisfet a ningú, ni a ciclistes ni a conductors".- "El Pla de Mobilitat que està caducat i durant aquest mandat no s'ha fet. Cal fer-ne un de nou a vista d'ocell".- "Tenim grans treballadors i professionals a l'Ajuntament, el problema és el lideratge polític del tripartit".- "De veritat, candidats d'ERC i PSC, surtin de l'oposició. Fan inclús d'oposició des del govern".- "Dir que en els darrers 32 anys no s'ha fet cap equipament és, simplement, una falta de respecte per a la gent que treballa a l'Ajuntament. És una falsedat".- "Escoltar a mi m'ho diu, què és el meu esport favorit? Vostè no escolta, vostè renya a la gent. Al carrer es fan fotos i vídeos, però no escolten", interpel·lant a una declaració d'Ingla (ERC).- "Recuperarem l'excel·lència dels serveis de la ciutat. Volem carrers tot l'any. No que s'arreglin plantes i floretes a cinc dies de les eleccions".- "Sant Cugat no es pot permetre quatre anys més de tripartit. Som el vot útil com a primera força de la ciutat. Tots els vots de l'entorn de Junts que no vagin a Junts ajudaran a revalidar-lo".- "Els privats també poden fer habitatge social".- "Volem un bitllet de tren gratuït entre les estacions de FGC de Sant Cugat"- "Hi ha hagut deixadesa de funcions en els últims anys sota la mentalitat de "Qui dia passa, any empeny". No podem estar pagant els impostos de Nova York i tenir els serveis de Calcuta".- "Contractarem una auditoria externa per veure realment com estan les finances de l'Ajuntament".- "Volem un hospital de veritat, no un CAP 2.0 com el que va proposar ERC fa uns dies".- "L'hem denunciat a la Junta Electoral per haver organitzat un acte electoralista", a Ingla en referència a la roda de premsa d'ERC d'aquest matí per anunciar l'adquisició del local on s'ubicarà la futura comissaria de barris - "Sant Cugat ja no és aquella ciutat de la qual estàvem enamorats. Al tripartit li dona igual ser com qualsevol altra ciutat de l'àrea metropolitana".- "Condemnem la gent que es dedica a fer pintades als negocis de la gent. No ho permetrem".- "Volia preguntar a l'equip de govern si sou conscients de la quantitat de rates que hi ha a la nostra ciutat".- "Sant Cugat té una ànima i una essència particular. I això no ho volem perdre".- "La ZBE és una exigència que ve d'Europa, per tant, no entenc les queixes d'altres partits".- "Des de l'Ajuntament vam prendre la decisió de congelar taxes i impostos per al benefici de la ciutadania".- "El que no hem fet és passar llista de tot allò que no van fer els executius convergents en els últims 32 anys. Per què ens diuen d'agafar les seves propostes i no les van fer quan estaven governant?", en resposta a una intervenció de Vallès (Junts)- "Hem fet un esforç titànic per actualitzar els serveis i contractes que estaven infradimensionats".- "Celebro que tots hàgiu posat en relleu l'èxit del Pla d'Asfaltat. Cal ampliar-lo".- "Si s'estimen la ciutat deixin de desprestigiar-la. I les rates no venen de fa quatre anys, sinó que provenen del desgavell dels governs anteriors", en resposta a la intervenció sobre manteniment de Mayte Pérez (PDECat-Units).- "Diumenge haurem de decidir entre tornar al model del passat que expulsava als seus veïns o mirar al futur".- "El dret a l'habitatge no està garantint perquè està en mans del mercat privat. I per això, insto als partits amb major presència al Congrés dels Diputats perquè elaborin una llei que no permeti l'increment dels lloguers".- "Zero espero que siguin els regidors que tinguin les forces que tinc a banda i banda"; en referència a Cs i Vox.- "Amb l'AMB tenim pendent signar un conveni per millorar el transport públic i treballar des de l'Ajuntament perquè sigui gratuït".- "No cal parlar de l'Ajuntament com si fos una gestoria, sinó sobre com garantir els drets dels veïns", en referència a una intervenció de Ciprian (Cs).- "La carta als Reis a l'hora de demanar equipaments està molt bé, però cal saber prioritzar".- "S'ha de deixar de tractar Sant Cugat com un estereotip. Com una marca que s'ha de comercialitzar".- "Potser és perquè no viu aquí, però aquest relat que fa sobre la seguretat no és cert", respecte a la intervenció sobre seguretat de Ciprian (Cs).- "Tenim dret a viure bé, a ser felicos i a respirar un aire net. Som la garantia d'un govern d'esquerres i al servei del poble".- "S'ha d'incrementar l'oferta de lloguers a través de la col·laboració publicoprivada".- "Cal reduir els càrrecs de confiança de l'equip de govern i eliminar Promusa".- "Tenir un govern socialista implicarà patir un augment dels impostos".- "S'han de fer menys fotos i treballar amb els compromisos presos".- "Hem de recordar que els senyors d'ERC estan governant la Generalitat ara que demanen hospitals, residències de gent gran... No han fet res".- "La ciutat mai havia estat tan bruta ni havia estat tant permissiva davant dels okupes".- "No podem permetre els actes vandàlics i les pintades d'uns col·lectius que donen suport a una de les formacions del tripartit", en referència a certes accions de col·lectius socials simpatitzants de la CUP.- "El govern i l'alcaldessa actual són els pitjors valorats de tota la història de la democràcia", ha asseverat en relació a les dades de l'Observatori Sociològic de Sant Cugat.- "No podem criminalitzar el veí de Sant Cugat per portar els seus fills a l'escola o per anar a comprar al centre. Eliminarem la Zona de Baixes Emissions, perquè no hi ha cap incentiu que ho justifiqui". (Cal recordar que la ZBE emissions és una exigència de la Unió Europea per a totes aquelles ciutats que superin els 50.000 habitants).- "No és només una vergonya que ERC mantingui els túnels de Vallvidrera sinó que, a més, n'hagi incrementat els preus. Espanya no ens roba. Ens roba ERC".- "Si en lloc de destinar diners en causes impossibles com la independència no estaríem reclamant ara aquests equipaments".- "A mi se m'hauria de donar uns segons extres per poder recompondre'm de les intervencions prèvies", referint-se a Rodríguez (Vox).- "Necessitem un front municipalista, de la mà d'altres Ajuntaments, per aconseguir aquesta capacitat normativa que ens permeti incidir millor en la recaptació d'impostos i municipalitzacions".- "El Pla d'Equipaments ha acabat en paper mullat i s'ha anat improvisant segons les necessitats i urgències del moment".- "Deixem-nos de propostes grandiloqüents i d'invents. Fem aquella llista que les entitats ens posa de deures i demana que complim".- "Fa anys vam posar moltes esperances en aquest govern, però han caigut curtes i ja no ens serveixen les excuses".- "A l'extrema dreta se la combat amb més drets".- "Amb quins diners mantindrem aquests pisos que està projectant el tripartit? Si no tenim ni els diners per mantenir les promocions d’habitatge social que tenim actualment”.- "El govern de la ciutat ha estat permissiu amb el fenomen de l'okupació".- "No volem criminalitzar el cotxe".- "És mentida que no es podia preveure la davallada de recaptació d'impostos per les plusvàlues. El que no s'ha tingut és una capacitat de gestió econòmica normal. Sant Cugat no s'ho mereix això".- "El PSC no pot donar lliçons de gestió econòmica amb un dèficit de 3,2 milions d'euros. Es poden abaixar impostos i recaptar més. Mirin a Andalusia".- "El govern no ha estat capaç d'aprovar uns nous pressupostos perquè estem en any electoral i només s'ha dedicat a fer obres a correcuita per recollir vots en unes eleccions que perdran".- "L'alcaldessa ha trencat totes les normes del joc presentant aquest matí la compra del local per la futura comissaria de barris de Valldoreix".- "S'han de tenir les capacitats minvades per no observar que la ciutat no ha funcionat com hauria".