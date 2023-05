Junts i el PDECat denuncien ERC a la Junta Electoral

Aquest matí, la secció local d'ERC ha celebrat l'adquisició del local on s'ubicarà la futura "comissaria de barris". Un equipament que s'ubicarà a tocar de l'estació de FGC de Valldoreix per donar resposta a la reivindicada petició veïnal de reforçar la seguretat als barris perifèrics de Sant Cugat i donar millor cobertura als territoris de la Vila, Mira-sol, la Floresta i les Planes.





Llei Orgànica del Règim Electoral General:



Secció IV. Disposicions generales sobre la campanya electoral



Article 50



1. Els poders públics que en virtut de la seva competència legal hagin convocat un procés electoral poden fer durant el període electoral una campanya de caràcter institucional destinada a informar els ciutadans sobre la data de la votació, el procediment per votar i els requisits i tràmit del vot per correu, sense influir, en cap cas, en l'orientació del vot dels electors. Aquesta publicitat institucional s'ha de fer en espais gratuïts dels mitjans de comunicació social de titularitat pública de l'àmbit territorial corresponent al procés electoral de què es tracti, suficients per a assolir els objectius d'aquesta campanya.



2. Des de la convocatòria de les eleccions i fins que se celebrin queda prohibit qualsevol acte organitzat o finançat, directament o indirectament, pels poders públics que contingui al·lusions a les realitzacions o als èxits obtinguts, o que utilitzi imatges o expressions coincidents o similars a les utilitzades en les seves pròpies campanyes per alguna de les entitats polítiques concurrents a les eleccions.



3. Així mateix, durant el mateix període queda prohibit realitzar qualsevol acte d'inauguració d'obres o serveis públics o projectes d'aquests, sigui quina sigui la denominació utilitzada, sense perjudici que les esmentades obres o serveis puguin entrar en funcionament en l'esmentat període.



4. S'entén per campanya electoral, als efectes d'aquesta Llei, el conjunt d'activitats lícites portades a terme pels candidats, partits, federacions, coalicions o agrupacions a fi de captar sufragis.



5. Llevat del que disposa l'apartat 1 d'aquest article, cap persona jurídica diferent de les esmentades a l'apartat anterior pot fer una campanya electoral a partir de la data de la convocatòria de les eleccions, sense perjudici del que estableix l'article 20 de la Constitució. 1. Els poders públics que en virtut de la seva competència legal hagin convocat un procés electoral poden fer durant el període electoral una campanya de caràcter institucional destinada a informar els ciutadans sobre la data de la votació, el procediment per votar i els requisits i tràmit del vot per correu, sense influir, en cap cas, en l'orientació del vot dels electors. Aquesta publicitat institucional s'ha de fer en espais gratuïts dels mitjans de comunicació social de titularitat pública de l'àmbit territorial corresponent al procés electoral de què es tracti, suficients per a assolir els objectius d'aquesta campanya.2. Des de la convocatòria de les eleccions i fins que se celebrin queda prohibit qualsevol acte organitzat o finançat, directament o indirectament, pels poders públics que contingui al·lusions a les realitzacions o als èxits obtinguts, o que utilitzi imatges o expressions coincidents o similars a les utilitzades en les seves pròpies campanyes per alguna de les entitats polítiques concurrents a les eleccions.3. Així mateix, durant el mateix període queda prohibit realitzar qualsevol acte d'inauguració d'obres o serveis públics o projectes d'aquests, sigui quina sigui la denominació utilitzada, sense perjudici que les esmentades obres o serveis puguin entrar en funcionament en l'esmentat període.4. S'entén per campanya electoral, als efectes d'aquesta Llei, el conjunt d'activitats lícites portades a terme pels candidats, partits, federacions, coalicions o agrupacions a fi de captar sufragis.5. Llevat del que disposa l'apartat 1 d'aquest article, cap persona jurídica diferent de les esmentades a l'apartat anterior pot fer una campanya electoral a partir de la data de la convocatòria de les eleccions, sense perjudici del que estableix l'article 20 de la Constitució.

No obstant això, l'anunci, que s'ha fet de la mà de l'alcaldessai del conseller d'Interior, ha tret de polleguera alencapçalada per la vicepresidenta Susana Herrada; aquests últims informant que ja han presentat unaper haver vulnerat l'article 50.3 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General."Ésque es faci una presentació d'un projecte d'aquestes característiques a quatre dies de les eleccions", han esbitzat des de "Som Valldoreix" carregant contra un acte "" que incompleix la legislació vigent respecte a la "inauguració d'obres, serveis públics o projectes d'aquests".En la mateixa línia, també han criticat la "que, consideren, suposa que es vingui a Valldoreix a presentar un projecte pel qual s'ha lluitat durant anys des de l'EMD ide la compra de l'espai. "Lamentem elper part de l'alcaldessa de Sant Cugat que, mentre no siguem independents, també ho és de Valldoreix", ha sentenciat Herrada.Per altra banda, l'alcaldable de PDECat-Units,, també ha recriminat que en aquesta campanya electoral, les forces del tripartit "estiguin fent tot allò que no s'ha fet durant aquest últim mandat". Finalment, el president de la secció local del PDECat,, ha animat a la resta de formacions polítiques de la ciutat a denunciar aquests fets per part d'ERC.Qui també s'ha pronunciat al respecte ha estat l'actual president de l'EMD,, que ha irromput a la roda de premsa. "Jo només passava per aquí al davant i he parat per saber què passava", ha explicat Puig en declaracions a. "A mi m'és igual si és un acte estrictament d'ERC o de l'Ajuntament, però això és un", ha afirmat visiblement molest perquè a cinc dies de les eleccions es presenti un projecte d'aquestes característiques sabent que feia anys que s'havia reclamat des de l'EMD. "", ha lamentat el president criticant "les maneres de fer" dels republicans.