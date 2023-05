Figa Flawas, Catarres i Roba Estesa: consulta els primers detalls de la Festa Major 2023 de Sant Cugat

El pregó

Més novetats

Les noves ubicacions

. Així doncs, l'Ajuntament acaba de revelar quins seran els caps de cartell dels tres grans concerts que se celebraran entre elenmig d'una diada plena d'activitats per a tots els públics.Així doncs, pel que fa a l'àmbit musical, destaca el concert de(30 de juny, a l’Espai Jove - Parc de Can Vernet on presentaran el seu disc “Diamants”),(1 de juliol, a l’Espai d’Arrel – Plaça Octavià) i(1 de juliol, a l’Espai Jove - Parc de Can Vernet on presentaran el nou disc “Joves Tendres”).D'altra banda, el pregó d'enguany anirà a càrrec de la. Un espai de reflexió, intercanvi de recursos i treball col·laboratiu entre entitats, serveis i administració per tal de promocionar l’atenció integral de la salut mental a través de jornades, projectes, activitats i guies.Aquesta Taula està formada per l’Ajuntament; l’Associació de familiars amb trastorns de conducta (AFATRAC); Alcohòlics anònims; ASSADEGAM; CAS Sant Cugat; Centre d’atenció de salut mental d’adults (CSMA); Centre d’atenció de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ); DAPSI- CDIAP; l’Ateneu-espai de lleure; Oficina tècnic laboral (OTL); Salut Mental Catalunya; Federació catalana d’associacions de salut mental de Catalunya; Salut Plus; Servei de rehabilitació comunitària; i Taller Jeroni de Moragas.Aquesta edició s'han plantejat diversosde la Festa Major, com per exemple l’Espai Jove (passa al parc de can Vernet), la Festa Major Alternativa (passa al costat del pont de can Vernet) o el Concurs d’Arrossos (passa a l’avinguda de can Volpelleres). D’altra banda, els parcs de Ramon Barnils i de l’Arborètum enguany no tindran activitats fixes.- Espai d’Arrel: plaça Octavià, plaça de l’Om i Castanyers- Espai Jove: canvia d’ubicació i es trasllada al parc de Can Vernet- CPA: es recupera al carrer Josefina Mascareñas- La Taverna: torna a la plaça Barcelona- La plaça del Jazz: es trasllada a la plaça Cal Quitèria- Dansa: les activitats es concentraran a les pistes de bàsquet del Parc Central (antic llac)- Cant Coral i a Capella (Gospel): Celler Modernista- Racó Infantil: Parc Central- Esport al Carrer: Parc Central- Espai d’Arreu: plaça Magí Bartralot- Diverses propostes: plaça del Coll- Concurs d’Arrossos: passa de la rambla del Celler a l’avinguda Volpelleres- Fira d’Atraccions: parc de Can Vernet- Espais gastronòmics: plaça U d’Octubre, plaça Barcelona i Parc Central- Cúpula del Tro: carrer de Puig i Cadafalch (rambla del Celler)- FMA: parc de Can Vernet (al costat del pont de can Vernet)