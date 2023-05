Tallar el trànsit els caps de setmana: l'aposta dels comuns per recuperar l'espai perdut al centre de Sant Cugat

. Una iniciativa marcada sota l'eix de mobilitat que busca traslladar el projecte d'"impulsat per l'alcaldessa de Barcelona,, al nucli de"Volem portar a la pràctica experiències com les que s'estan aplicant a Gran de Gràcia o el carrer de Sants durant els dissabtes i diumenge per començar a caminar cap a una", ha exposat l'alcaldableEn aquesta línia, els comuns són conscients que aquests canvis no es poden aplicar de manera "brusca", i per això proposendel municipi perquè la ciutadania ""."Durant els últims quatre anys, la regidoria de Via Pública ha executat unesque van ni tan lluny ni amb la suficient força com nosaltres voldríem", ha afegit criticant, entre d'altres, la manca d'impuls de mesures alternatives de transport col·lectiu després de l'aplicació de la ZBE. "", ha sentenciat Gutiérrez.Per la seva banda, el diputat d'En Comú Podem al Parlament de Catalunya,, ha asseverat que l'adhesió de Sant Cugat dins de la zona tarifària és "avantatjosa" perquè permet que els ciutadans es puguin moure fins a Barcelona o Sabadell amb el mateix bitllet. "Les rebaixes de la T-Usual i de la T-Jove han estalviat a cada persona que fa servir el transport públic una mitja de 20 euros al mes", ha brandat Cid.