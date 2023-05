El tàndem Soler-Collboni: el «somni» de Jordi Hereu

L'últim alcalde socialista de Barcelona (2006-2011),, s'ha personat aquest dilluns a Sant Cugat per. "Veig amb molta satisfacció l'acció d'un", ha celebrat l'exalcalde respecte a la gestió progressista de l'executiu local de la mà d'ERC i la CUP.Hereu ha reivindicat la importància deque se'n deriven de formar part de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). "Calentre les diverses administracions mentre es continua treballant pel progrés individual de cada municipi", ha declarat abanderant que Catalunya s'ha de construir des de cadascuna de les viles i ciutats del país. "", ha anhelat per les sinergies que se'n poguessin derivar tot i afegir que "allà on siguem, sempre continuarem treballant pels pobles i ciutats".Per la seva banda, el candidat santcugatenc també ha reivindicat la importància de; amb qui Sant Cugat comparteix el Parc Natural de Collserola i part de la gestió al barri de Les Planes. Tanmateix, Soler també ha volgut recordar els guanys que ha suposat formar part de l'AMB qui ha aportat més deaquest mandat en diverses inversions com en ajuts pandèmics, plans d'ocupació, polítiques de serveis i projectes de sostenibilitat. "Rebem molt més del que aportem", ha sentenciat Soler.