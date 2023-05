Camí del 28-M: què hi ha en joc a Valldoreix?

Els presidenciables Susana Herrada i Juanjo Cortés Foto: Sergi Baixas

Un escenari transformat

Quins seran els grans debats en la campanya a Valldoreix?

Fitxa tècnica de Valldoreix

Quants habitants té? 8.688 persones.

Què hi ha en joc? La presidència i vuit vocalies.

Quin va ser el resultat de les últimes eleccions? A Sant Cugat, Junts va guanyar les eleccions amb 9 regidors. Tot i això, un pacte entre les forces progressistes amb ERC (6), PSC (4) i la CUP (3) va aconseguir formar un executiu amb majoria absoluta que trencava amb 32 anys consecutius de governs convergents i enviava el partit més votat a una oposició compartida amb Cs (3). En el cas de Valldoreix, a banda de la presidència de l'EMD que va guanyar l'actual presidenciable de Junts, Josep Puig, les vocalies es van dividir entre Junts (3), ERC (2), CUP (1); PSC (1); i Cs (1).



escalfa motors davant d'uns. Sense victòries assegurades -i sense previsió d'un sorpasso polític per part d'algun dels altres quatre presidenciables de Cs, Independents, el Front Nacional i Vox-, la: " Som Valldoreix " i " Valldoreix Plural ".La primera, unaencapçalada per l'actual vicepresidenta de l'EMD, Susana Herrada , i vertebrada per Junts i el PDECat. Una configuració ha acabat aconseguint esgarrapar el "suport explícit" del PP i Valents peri l'arribada d'un govern d'esquerres a la Casa de la Vila.D'altra banda, la segonase sustenta sota les bases polítiques d'ERC, PSC, En Comú Podem i la CUP. Tanmateix, la llista liderada per l' historiador Juanjo Cortés també ha estat capaç d'aglutinar el suport de l'Associació de Veïns i Veïnes Progressistes de Valldoreix, Gent per Valldoreix, Valldoreix Plural i Cultural, Acció Cultural i de l'associació de veïns Ca n'Enric-La Miranda.Mentre que uns reivindiquen la feina feta durant aquests darrers 12 anys d'executius convergents i fan un crit a; els altres aposten per recuperar una "" de la mà del teixit local que sigui capaç d'atendre a les necessitats de la ciutadania davant la "" de l'actual equip de govern.Pel que fa a la resta de candidats que també es presentaran a intentar conquerir la vara de presidenciable, destaca Pepe Escofet (Cs) amb la voluntat de desmantellar l'EMD per reduir despeses i Neus José (Independents) com a llista "independent, independentista i lliure". Finalment, l'extrema dreta també farà acte de presència a les urnes ambEn aquest sentit, resta molt evident que la dinàmica d'enguany és molt diferent de la dels comicis del 2015, en ple moment àlgid del procés també va ser el termòmetre de la força del moviment del 15-M; i a la del 2019 que es va viure sota els efectes de la repressió i la ressaca del referèndum de l'1-O. Elsja no estan tan acotats a les estrictes faixes cosides en clau sobiranista. Els blocs s'han trencat i sinergies del passat poden tornar a brollar.Habitatge, mobilitat i seguretat. Lacontinuarà vertebrant-se com a pal de paller en tots els programes electorals. La bateria de solucions, que a tot estirar es preveuen a mitjà i llarg termini, passaran inevitablement pel consens amb l'Ajuntament de Sant Cugat -l'administració competencial en aquest àmbit- per incrementar el parc de l'habitatge públic assequible a la Vila. El projecte sobre la planificació, gestió i equipaments a prioritzar de la Nova Centralitat , també ocuparà titulars.D'altra banda, latambé es posarà en el punt de mira, sobretot pel que fa a la gestió del trànsit entorn de. Finalment, també seran protagonistes quines polítiques posarà cadascú sobre la taula per mitigar laque ha anat creixent al municipi al llarg dels darrers anys.