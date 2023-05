El PSC reclama concrecions respecte a l'hospital lleuger proposat per ERC: «No volem rufianades»

Elamb què la Generalitat (ERC) finalment abordi la necessitat d'augmentar els serveis sanitaris entre Sant Cugat i Rubí , l'"àrea més deprimida de tot l'Estat" respecte a aquests equipaments en relació amb la densitat demogràfica de l'entorn amb prop de 200.000 habitants. Ara bé,per evitar "fer volar coloms i rufianandes".En aquest sentit, el portaveu socialista santcugatenc,, ha valorat amb l'alcaldessa de Rubí, Ana María Martínez, i l'equip del Parlament la proposta presentada aquest dimecres pel. Un projecte que, per una banda, tanca la porta a la proposta original d'un hospital comarcal de prop de 120 llits de l'any 2005 -batejat com popularment com ai que ha anat experimentant modificacions al llarg dels anys-; però que, per l'altra, obre una finestra amb un. En concret, es tractaria d'un equipament hospitalari d'alta resolució, també anomenat, que acolliria serveis de cirurgia major ambulatòria, cirurgia menor, atenció urgent, proves complementàries (endoscòpies i colonoscòpies) i radiològiques que. La resta, es complementaria amb l'actual hospital públic de referència de Terrassa.Soler considera que resulta primordialel projecte,contemplats respecte al pla funcional original que, entre d'altres, ja tenia uns terrenys reservats per ubicar les instal·lacions a Rubí. A banda, també ha manifestat els seusen relació amb quinaaquest equipament tenint en compte la polèmica gestió de Mútua de Terrassa , sobretot, ha recordat, durant el transcurs de la pandèmia.D'altra banda, el socialista també ha instat a millorar el sistema sanitari del municipi recuperant les "hores perdudes" delsi l'obertura d'un de nou al. A banda, també ha apuntat que caldria "començar a parlar" d'una la ciutat que permetique pateix la població i que l'obliga a desplaçar-se per fer el tractament a Terrassa.

Preguntes del PSC al conseller Balcells per a ser respostes al Parlament by Sergi Baixas on Scribd