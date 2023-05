La CUP signa el Codi Ètic: rendició de comptes i limitacions de sou i mandats

Els candidats de la CUP a les eleccions municipals de Sant Cugat han signat eldel partit que "" dels anticapitalistes com a representants públics. "No hem vingut a viure de la política i fomentarem les nostres propostes a través del debat polític de manera col·lectiva i participativa", han resumit buscant "anar un pas més enllà" del que ja estableix la llei.Entre d'altres, el Codi Ètic estableix laper afavorir la renovació d'equips i idees; laen diverses administracions; la prohibició d'per a fins personals ni l'per evitar possibles casos de suborns o favoritismes. A més a més, la, tot i que s'equipararà a les necessitats familiars de cadascun dels regidors.L'objectiu és "" amb els votants,; com, en aquest mandat, es va decidir el posicionament respecte a l'entrada del govern tripartit, al conflicte per la construcció de l'escola de La Mirada o el desenvolupament de Ca n'Ametller . En cas d'incompliments, existeix unaque decidirà la penalització pertinent que podria arribar a comportar el cessament del càrrec.

Codi Ètic de la CUP by Sergi Baixas on Scribd